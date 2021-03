Declarados 14 positivos más, con más incidencia y contagios

Se había visto en los últimos días en otras provincias de la región y ayer también fue el turno de Ávila, donde los datos de la covid dejaron una mala evolución. Se llega a ello tras registrarse 14 positivos más, una de las cifras más altas diarias desde que se descendió la tercera ola, lo que eleva el total de toda la pandemia a 12.034 casos confirmados. Con ello se ve que hay un aumento de la incidencia de la enfermedad y también de la contagiosidad.

En cuanto a la incidencia, subió tanto en la capital como en la provincia. En el conjunto provincial se eleva a 46 casos por 100.000 habitantes en 14 días (diez puntos más que un día antes) mientras que a siete días supera los 24, también casi diez más. En el caso de la capital, la subida es todavía más elevada, aunque partía de datos más bajos. Se queda en este momento en 44 y 27 casos respectivamente.

No es el único indicador que va a peor, puesto que también aumenta la incidencia de la enfermedad en los mayores de 65 años y hay peores cifras de hospitalización. En este caso, están ingresadas dos personas más por covid que un día antes, distribuyéndose en doce en planta en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles (dos más) mientras siguen siendo tres los pacientes con esta patología que están en la Unidad de Cuidados Intensivos.

En cuanto a la contagiosidad, (media de afectados por cada infectado) sube a 1,36, lo que supone estar por encima de 1, lo que indica trayectoria de ascenso. Es la segunda provincia de la región, solo superada por Valladolid, con el dato más alto.

El dato positivo viene de nuevo de la mortalidad, puesto que no hubo ningún deceso ni en el hospital ni en residencias. Esto quiere decir que esta semana no se ha registrado hasta ahora ningún fallecido covid y la anterior solo hubo una muerte. En cuanto a los brotes (cuando hay al menos tres casos relacionados o uno si es en residencias) están activos cinco, uno más que el día anterior, con 37 casos asociados a ellos, once más.

Por lo demás, la situación permanece estable tanto en residencias, donde ya se completó la vacunación, como en colegios, donde no hay ninguna aula cerrada en Ávila por casos de covid-19.

En la lucha contra esta enfermedad, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó para Ávila una inversión de 289.706 euros para adquirir buzos desechables y el material necesario para realizar estudios de varias enfermedades tales como la COVID-19, la gripe A/B y el virus respiratorio sincitial. También se contrataron los servicios de actividad quirúrgica de emergencia con medios ajenos y de oxigenoterapia para pacientes de los centros residenciales y sociosanitarios.