Muguruza derrota a Kontaveit y habrá semifinal española

La española Garbiñe Muguruza, quinta del ránking mundial, derrotó este domingo por 6-4, 6-4 a la estonia Annet Kontaveit y se clasificó a la semifinal de la Akron WTA Finals en Guadalajara.

Obligada a jugar bien para clasificarse a la semifinal, Garbiñe salió a buscar el duelo y pronto tomó ventaja, al quebrar en el primer juego el servicio de Kontaveit, quien demoró en meterse al partido.

Poco a poco la estonia mejoró en un duelo en el que las dos rivales erraron más de lo que acostumbran; el rompimiento de la española pesó y aunque bajó el rendimiento de su primer servicio en el décimo 'game', lo ganó y firmó un 6-4.

La misma historia se repitió en el segundo set. Muguruza quebró en el arranque, al sacar provecho de los errores de la estonia con su golpe de derecha, una de sus debilidades en el encuentro.

Frustrada, Kontaveit le pegó al suelo con su raqueta, pero eso la ayudó poco porque con movilidad en la pista, buenos golpes desde atrás y efectividad con su revés, la hispana se encaminó a la victoria.

En el décimo juego, la española cometió una doble falta y echó una pelota fuera, se recuperó pero Kontaveit tuvo punto de rompimiento. Garbiñe reaccionó con sangre fría y así firmó su acceso a la fase de las cuatro mejores.

El grupo Teotihuacán concluyó con Kontaveit y Muguruza clasificadas a la semifinal con dos victorias y una derrota, delante de las checas Karolina Pliskova (2-1) y Barbora Krejcikova (0-3).

Poco antes Pliskova se levantó después de un primer set errático para vencer por 0-6, 6-4, 6-4 a Krejcikova.

En las semifinales, Muguruza enfrentará a su compatriota Paula Badosa, quien calificó a Garbiñe como el modelo que siguió como profesional. "Es bonito que haya podido fijarse en mí, aunque en esas cosas uno no piensa. Uno no piensa si está inspirando a gente, pero cuando te lo dicen es un gran reconocimiento", observó. La jugadora de 28 años celebró que una española estará en la final, algo que no ocurre desde que Arantxa Sánchez Vicario perdió con la alemana Steffi Graff, en 1993.

La WTA Finals transcurre en Guadalajara, occidente de México, en pista rápida con una bolsa de premios de cinco millones de dólares.