Piden una legislación clara para las personas hiperactivas

El 27 de octubre se conmemora el Día Nacional del TDAH y por ello la Asociación de Abulense de Personas Hiperactivas,( ABUPHI) que representa a quienes lo padecen en nuestra provincia han querido secundar el manifiesto nacional. En nuestra ciudad tendrá su propio acto de visibilización pues a las 20,30 horas de ese martes los Cuatro Postes se iluminarán por las personas con TDAH. Dada la situación sanitaria desde la asociación se ha instado a sus socios a presentar siluetas hechas por ellos, para que les representen en este acto.

En cualquier caso y de manera previa han querido dar a conocer el manifiesto de este año en el que reivindican algo tan sencillo como sus derechos, sobre todo en lo que respecta al acceso a las becas y piden «una legislación transparente para el TDAH que evite la discriminación actual» y becas para el TDAH «sin discapacidad, ni trastorno de conducta».

Recuerdan que el TDAH desde su «patrón genético y su disfunción neurobiológica, se presenta con muchas caras y en todas las edades». Detrás de cada cara y situación «hay un sentimiento y unas consecuencias», y es urgente actuar, estiman. Y es que si la respuesta se retrasa, «aumenta el riesgo para ellos/as pero también para la sociedad». Apuntan además que la covid-19 no ayuda, no es fácil para nadie y menos para ellos que sufren «el “plus” de la no adaptación y el del olvido de sus claras necesidades». En este punto recuerdan al Gobierno que en el estado de alarma se les volvieron a olvidar estas personas para que pudieran salir controlados a la calles.

La vuelta a las aulas tampoco es fácil porque «hay que seguir rogando para que les dejen salir 5 minutos al baño (a desconectar) y entienden que en esas aulas deben preparase para entender cosas como que «cuando un niño/a te presenta una redacción desordenada, sin tener en cuenta el guión dado...no te está tomando el pelo… tiene una dificultad para organizar las ideas y trasladarlas al papel...Tiene TDAH, al igual que si se levanta 10 veces, no quiere boicotear al profesor... Ante esto llaman la atención porque «todo esto no se reeduca ni se trabaja en el aula, es necesario una intervención psicopedagógica externa y especializada que ayude a ese menor». Eso debe venir desde el Gobierno y apuntan a diputados y senadores a actuar al efecto y legislando ecordando además que el TDAH afecta al 5% de la población infantojuvenil y al 2% de los adultos.