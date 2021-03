Las cofradías muestran su Semana Santa

Las 14 entidades penitenciales que procesionan en Semana Santa en Ávila han colaborado en el montaje de una exposicion especial que semana santa que se puede ver en la Catedral de Ávila. En acto de inauguración se encontraba presente el obispo de la Diócesis, José Gil Tamayo, el alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, así como el director de Administración Local de la Junta, el abulense Héctor Palencia.

«Se trata de una muestra de veneración más que una exposición», señalaba el presidente de la Junta de Semana Santa Ernesto José Jiménez Ferreras. En esta exposición estas entidades muestran parte de sus imágenes y enseres. Y que tienen un objetivo: «Que se pueda vivir de alguna manera la catequesis que habitualmente se hace en la calle y este año no se podrá realizar».

Las cofradías han traído en su mayor parte una de sus imágenes, sus estandartes y otros elementos de sus procesiones y cultos. «Queremos que la gente pueda participar, puedar verlo y vivirlo y a la vez sirva un poco de caridad y de compromiso”» señalaba Jiménez Ferreras.

La muestra se ha montado procurando seguir más o menos el orden en el que procesionan en la Semana Santa abulense.

De esta forma se puede ver en esta exposición la Virgen de la Paz, que habitualmente procesiona junto al Cristo de los Afligidos el viernes de dolores. También está la famosa borriquilla, que procesiona el domingo de Ramos. Junto a ella también se encuentra la Virgen de los Infantes, que son las dos tallas que conforman esa procesión; de hecho es la única entidad que tiene sus dos tallas expuestas. Tambien se encuentra laVirgen de la Sabiduría, que procesiona el sábado de pasión. Hay una oportunidad de ver a esta talla porque habitualmente solo se puede ver el día que procesiona, ya que está en una capilla privada y excepcionamente puede ahora ser admirada en la Catedral. Hay tambien una parte del paso del Prendimiento, concretamente cuando San Pedro corta la oreja a un criado del Sumo Sacerdote. El Cristo de las Murallas está presidiendo la exposición. Esta talla se hizo coincidiendo con el jubileo del año 2000 como imagen titular de la semana santa abulense, recordaba el presidente que añadió que desde entonces procesiona el viernes santo y está al culto habitualmente en la catedral. Comento también que esta tralla a partir de este año cambiará su ubicación en la Catedral. Se situaba detrás del retablo, en la girola y ahora se va a colocar en la capilla de San Pedro, enfrente a la Virgen de la Caridad. También se dispone de una de las imágenes del Cristo de las Batallas y también a la Magdalena, una de las imágenes que habitualmente no entra en la Catedral. Procesiona esta talle en la Procesión del Miserere el martes santo. También hay una parte del paso de Jesús ante Caifás y el Nazareno del Perdón de Medinaceli, además de la talle de la Virgen de las Angustias.

Todas estas imágenes se encuentran en la parte circular en torno a un pasillo central en el que se encuentra el crucificado (Cristo de las Murallas), el Santo Sepulcro, que se puede ver de una manera que habitualmente no es visible. Por último se encuentra la talla del Resucitado, la talla del retablo, que no es la que habitualmente procesiona.

La visita se puede realizar en horario de mañana de 12 a 2 y por la tarde de 17:00 a 19:00 horas. Desde ayer hasta el día 25, que será la veneración. El día 25 alguna de las imágenes se retirarán porque irán para los cultos en sus sedes y permanece la exposición con el resto de imágenes y enseres hasta el sábado santo, con algunas salvedades en momentos determinados: el Domingo de Ramos no se podrá visitar por la mañana porque hay misa; tampoco el Miércoles Santo por la mañana porque es la misa crismal en la Catedral; tampoco el Jueves Santo por la tarde porque están los oficios y el viernes no se podrá visitar en todo el día. El Sábado Santo volverá al horario de mañana y de tarde. En cuanto al aforo, se permitirá la visita de 25 personas de forma simultánea, que es el aforo establecido. Procurando que no se formen grupos muy numerosos. Se tiene una comprobación tanto de temperatura como de número de gente a la entrada.

Obispo. El obispo de la Diócesis, que presidió el acto de inauguración de esta muestra. Comentó que el sentimiento religioso está encada uno de manera individual y personal. Pero recalcó que también lo está como pueblo. «Es una de sus señas de identidad», señalaba mientras comentaba que «aquí no se viene a un museo. Entre otras cosas por el marco que expresa nuestra historia, nuestras raíces, nuestro ADN cultural».

Reconoce el prelado abulense que en nuestra sociedad, «incluso los ateos son católicamente ateos: viven en un ámbito cultural concreto, que es el que ha llevado la religión católica en la historia de este pueblo. Y esto está desde lo culinario a nuestras costumbres, nuestros saludos, nuestra manera de entender la vida, la muerte, la familia». Pero a lo que el prelado abulense invitó es a buscar la autenticidad. «En estas imágenes es donde se plasma en cultura la religiosidad, a mucha gente le llega algo que es un componente humano, que a parte de su fe son sus sentimientos, que le enraizan en un pueblo con sus antepasados, con su historia, con su familia, con sus recuerdos”. Por ello recalcó que “mantener una historia, una memoria viva es mantener una identidad”. Y ante esta afirmación destacó que “en estos momentos difíciles que vivimos nos hace más falta que nunca nuestra identidad”, que en el mundo nuestro globalizado está abierta. Tiene que ser respetuosa y al mismo tiempo tiene que defenderse para no quedar diluido en modas que pasan y que nos hacbn perder el sentido de lo que somos”.

Invitó también a trasladar esta identidad a “solidaridad. En culto cristiano que se hace cultura en estas imágenes, tiene que ser también caridad y solidaridad. No puede quedarse solo en el interior de los templos. Estas imágenes son para fuera. Como la fe es para la gente, es para su vida y para manifestación publica. Esto tiene que notarse en ayudar a los demás”.

Por eso invitó a vivir esta Semana Santa primero a “vivir con exquisitez el cuidado y las responsabilidad de protegernos y proteger a los demás”. Pero recalcó que “también tenemos que ayudar a los que van quedando detrás, caídos por esa otra pandemia que es la económica. Nuestra sociedad abulense lo va a setir de manera especial como ya lo están sintiendo en Cáritas, en el comedor social y también en el dispensario de alimentos, como lo sienten otras organizaciones”. De ahí que hiciera un llamamiento porque “esta crisis tiene que llevarnos a cambiar y a pensar en Ávila en conmún, no cada uno por su cuenta. Esta Semana Santa tiene que hacernos pensar y reflexionar en esto”.