España permanecerá en Kabul mientras estén los estadounidenses

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado este domingo que la "clave" de la evacuación en Afganistán está en el tiempo que las tropas de EEUU controlen el aeropuerto de Kabul, de manera que España permanecerá allí mientras se encuentren los estadounidenses.

Robles ha visitado junto al Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante Teodoro López Calderón, el campamento que España ha instalado en la base para acoger a los afganos evacuados y ha agradecido a los militares españoles el trabajo que están realizando en esta crisis, que es un "drama humanitario sin precedentes" no sin reconocer que lo que ha ocurrido allí es un "fracaso de Occidente".

La ministra ha explicado, sobre la presencia española en Afganistán, que la "clave" es el tiempo que los estadounidenses estén controlando el aeródromo, por lo que una vez que las tropas de EEUU se marchen de allí, España hará lo mismo.

"Mientras los Estados Unidos estén allí dando la protección del aeropuerto, con otros países a los que les quedaban fuerzas allí, mientras eso se mantenga, seguiremos. En el momento que ellos decidan que eso se acaba no tendremos más remedio que acabar también nosotros", ha afirmado el Jemad, que coordina el operativo de evacuación.

Tanto es así que Robles ha reconocido que "el aeropuerto de Kabul funciona porque están los estadounidenses", con quienes "las relaciones en este ámbito son muy buenas".

España tiene previsto evacuar a entre 800 y 1.000 personas que han colaborado o trabajado con el país en estos veinte años.

No obstante, ese número no es cerrado y puede verse modificado, porque hay personas que piden ayuda a la embajada o familiares y amigos ya en España que dan la voz de alarma sobre otros afganos que desean marcharse, hasta el punto de que "cada 5 o 10 minutos nos llegan peticiones de gente que quiere salir", ha asegurado el Jemad.

"Dentro de nuestras posibilidades, no vamos a dejar a nadie atrás, tenemos un deber con aquellas personas que colaboraron con España y vamos a hacerlo", ha dicho la ministra, si bien ha precisado que "no depende de nosotros, depende de los americanos".

Robles ha recordado que España ha perdido en estas dos décadas a 104 personas y que "el mejor homenaje que podemos hacer a nuestros hombres y mujeres fallecidos en Afganistán es traer a todo el mundo que podamos, a todos los que colaboraron con el Ejército".

A las 22.37 está previsto que llegue un nuevo avión con 177 personas y ya mañana otro más con alrededor de 200 personas más, entre ellas dos mujeres embarazadas, para lo cual se van a desplazar un médico y un ginecólogo hasta Dubai para acompañarlas en su vuelo a España en caso de que tengan que asistir el parto.

Por el momento, España tiene autorizados dos vuelos diarios que salen de madrugada del aeródromo de Kabul hacia Dubai, donde ya se embarcan en una aeronave de Air Europa rumbo a la base de Torrejón, y aunque se está intentando incrementar algún vuelo más, de momento no hay más autorizaciones para ello debido a que, según el Jemad, "hay una sola pista y una saturación de vuelos descomunal".

La ministra ha descrito la situación de "dramática, muy difícil y muy peligrosa" porque "existe un peligro cierto para los soldados pero también para las personas que quieren acceder", con familias que han pasado 24 horas fuera sin poder entrar al aeropuerto, en el que se han llegado a agolpar hasta 20.000 personas.

"Hay gente que quiere entrar, nuestro Ejército les llama, y no pueden acceder por la avalancha de gente que hay. Mi consejo es que no desistan, a los que no tienen salvoconducto les decimos que griten España, España, y vayan con una bandera española o algo rojo", ha explicado.

Pero el problema no está solo en el aeropuerto, sino también en llegar hasta allí por los controles de los talibanes. Primero se les informa vía telefónica o por mensaje de la situación para saber qué tienen que hacer en cada momento.

Y luego, ha señalado el Jemad, "la recomendación es que se mantengan atentos a lo que dicen desde la embajada, las llamadas telefónicas y actúen en consecuencia", aunque "lamentablemente, el sistema es que por su cuenta y riesgo tienen que llegar a la puerta que se les diga. ¿Cómo? Como puedan".

Otra cosa, ha precisado el Jemad, es que la situación cambie y sea posible que la unidad de las fuerzas especiales que va a llegar próximamente a Kabul pueda salir del aeropuerto e ir a buscar a estas personas, pero por el momento ese no es el caso, por lo que permanecerán apoyando al centenar de soldados en el aeródromo.

A ellos y a los que están en Dubai y en Torrejón, la ministra les ha agradecido "su sacrificio, abnegación y eficacia", por lo que "España se puede sentir muy orgullosa de su trabajo y de las Fuerzas Armadas".