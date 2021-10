«Sólo pensaba en la felicidad de estar en la pista»

Por su cabeza pasó muchas veces que quizás no volvería a pisar una pista de tenis para competir al más alto nivel. «Si digo la verdad cada día... Cada día que hacía un gesto y me dolía el hombro» confiesa Paula Arias. «Una cosa es recuperarte para hacer una vida normal y otra es hacerlo para jugar al tenis tres horas al día, cada día de la semana durante 10 años de tu vida y dándole a la pelota con esta intensidad». Pero ese capítulo de su historia, en la que ha escrito grandes momentos deportivos, ya ha pasado. Casi año y medio después de su último torneo Paula Arias volvía a competir. Lo hacía en el WTA250 Tenerife Ladies Open junto a Sara Sorribes en el cuadro de dobles. El resultado –derrota– era lo de menos, porque el simple hecho de volver a saltar a la pista ya era un triunfo, posiblemente la victoria más importante de su carrera desde que a finales de 2018 sufriera una fractura de peroné y comenzara un 'calvario' encadenando esta lesión y su recuperación con la posterior pandemia y una nueva lesión en el hombro y unas dolencias en la muñeca cuando quiso volver de nuevo. Eso se acabó.

«Cuando estaba sobre la pista lo único que pensaba era en la felicidad por volver a estar ahí, volver a competir de nuevo.Era el objetivo que he perseguido durante todo este tiempo, no sólo volver a jugar sino poder competir, poder decir que por fin lo he conseguido, ver que el cuerpo ha respondido» señala Paula Arias, ya de vuelta a Barcelona, donde seguirá con su recuperación, sus entrenamietos pero también con la competición. «No quiero hacer planes, no quiero ponerme objetivos ni metas.No quiero hacerme a la idea de que voy a jugar este torneo o el otro. Quiero ir día a día viendo cómo responde mi cuerpo» señala la abulense ante lo que tiene por delante. «Indudablemente he mirado el calendario para planificar lo que queda de temporada, pero hay que ir viendo cómo va respondiendo el cuerpo, controlando las posibles molestias».Ha sido mucho tiempo sin ritmo de competición y eso también se nota a todos los niveles. Recuperación física y mental, «que no ha sido fácil».

EnTenerife Paula recogía «el premio» a todo este tiempo, pero sólo ha sido un primer paso. «Ha sido sólo una parte del proceso. Ahora empieza otro diferente al que ha sido hasta ahora, pero sigue siendo una recuperación. Hay que ir poco a poco y valorando todo lo recorrido, todo lo que he pasado».Es momento de tener paciencia y no correr. «Trataré de jugar lo que pueda, descansar y acabar el año para volver en 2022 con fuerza».

Está contenta Paula con la respuesta del hombro y la muñeca, molestias al final «normales, porque después de tanto tiempo el cuerpo también se tiene que adaptar».

Confía en que este desagradable capítulo haya terminado ya. «No es que hayan sido muchas lesiones pero han sido dos lesiones muy raras, largas, difíciles de superar» valoraba Paula. «Ojalá que esto haya terminado ya. Si tienen que venir lesiones o molestias, que sean cosas más normales de tratar» señala tras un problema en el hombro «que ha sido más de un año». Por suerte la abulense ya ha regresado. Paso a paso, pero el más difícil ya lo ha dado.