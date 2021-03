Bajo el lema "#QueNadaNosSepare", Down España ha puesto en marcha una campaña para conseguir la inclusión real de las personas con este síndrome, que narra el "experimento" realizado con seis desconocidos a través de una "nueva aplicación de compatibilidad entre personas".

Esta campaña, realizada con motivo de la conmemoración este 21 de marzo del Día Mundial del Síndrome de Down", relata cómo los seis desconocidos "hablaron, se rieron y comenzaron a ver aquellas cosas que tenían en común" y después de un tiempo tuvieron la oportunidad de conocerse en persona.

Fue en ese momento cuando descubrieron que si las personas "tenemos un 99% de cosas en común, por qué dejamos que solo un cromosoma nos separe".

#QueNadaNosSepare, a favor de la inclusión real

El vídeo de la campaña narra cómo un joven sanitario conoce por la aplicación que "contacta a las personas con un 99% de afinidad" a Carmen, una chica que trabaja en un hospital y lo pasó muy mal con la covid-19, a la que se imagina "como las auxiliares" del centro en el que trabaja.

"Me gustaría contactar con ella y que me explicara cómo lo ha pasado", comenta este joven antes de sentarse en la misma sala con Carmen frente a frente y descubrir que es una persona con síndrome de Down.

Un encuentro en el que reconoce haber encontrado a una persona que le parece maravillosa y a la "que por los prejuicios de esto" nunca habría conocido.

Otro de las citas se produce entre un coreógrafo y Tony, un veinteañero con síndrome de Down con el que establece una relación virtual porque suele "conectar con este tipo de personas con las que me une una afición, que es nuestra vida" y al que por sus contactos a través de la aplicación define como "una persona muy dicharachera y muy abierta".

Al conocerse, Tony le habla de su amor por el baile y destaca que le sirve para "liberar todos los sentimientos", ante lo que recibe la propuesta del coreógrafo de hacer un baile juntos.

El "experimento" de la aplicación también une a dos jóvenes que han sufrido acoso escolar y que comentan su experiencia en las redes, constatando que "las vivencias" comunes te ayudan a contactar con otros.