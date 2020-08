Koeman no cuenta con ellos

Cuesta pensar que dada la renqueante salud económica de los grandes clubes de fútbol haya espacio para revoluciones. A lo sumo, ‘cambios de cromos’. Algo de esto puede que suceda en el Barcelona, ya que la ‘purga’ de la que se lleva hablando desde la debacle ante el Bayern en Champions no es, ni por asomo, similar a la que habría si la normalidad fuera la de siempre y no la ‘nueva’.

Pero siempre tiene que haber un primer paso. Otra cosa es que se logre o no. Por de pronto, el entrenador culé, Ronald Koeman, informó a Luis Suárez, Arturo Vidal, Samuel Umtiti e Ivan Rakitic que no cuenta con ellos para la próxima temporada, y que se busquen equipo. Otra cosa es que lo consigan y acepten ser ‘moneda de cambio’.

Así, el delantero uruguayo, íntimo amigo de Messi, que hace unos días confesó que nadie del club había hablado con él y no era agradable su situación (Bartomeu le señaló al no estar entre los ‘intocables’), tiene contrato hasta 2021 y, si quisiera, a sus 31 años, podría tirarse toda la temporada en la grada pues pocos clubes de Europa pueden hacerse cargo de su ficha:15 millones de euros. Suena con fuerza el Ajax y, tímidamente, la Juventus, aunque también hay que tener en cuenta que esto es como una partida de cartas, y el tiempo juega en contra de la entidad catalana.

Ayer por la mañana, según la emisora RAC1, el preparador holandés telefoneó al ‘9’ para decirle que no le quiere en el equipo. Así, los abogados del delantero se podrán en contacto con el Barcelona para pactar la rescisión de su contrato. Mientras, muchos clubes del Viejo Continente, esperan acontecimientos, pues lo último que quieren es ‘rascarse’ el bolsillo para pagar cláusulas de libertad.

Después de comunicarse con Suárez, Koeman habló con Rakitic (en 2021 queda libre), Arturo Vidal (2021) y Umtiti (2023) para decirles lo mismo.

La salida del croata, de 32 años, es una vieja aspiración de los blaugranas, que llevan desde el pasado verano intentando ‘colocarle’. Él se iría encantado al Sevilla (ha escocido en el socio culé su imagen eufórica celebrando el triunfo del Sevilla en la Liga Europa arrojándose a la piscina de su casa), pero no gratis ni renunciando a los 7,8 ‘kilos’ que cobra al año.

El caso de Arturo Vidal es similar, ya que la edad (33 años) no perdona, y sus días de gloria ya pasaron. Suena la Juventus, con la que tuvo una experiencia muy positiva hace unos años.

No es precisamente ‘viejo’ Umtiti (26 años), pero sus problemas de rodilla traen en jaque a la directiva.

Lautaro, cerca

Si estas salidas se producen, el Barça podrá acometer fichajes (Lautaro Martínez suena cada vez más), pero, claro, necesita disminuir el coste de la masa salarial, la más alta de Europa, con 392 millones por temporada.

Aparte de estos jugadores, hay otros dos que están en el ‘alambre’:Sergi Busquets, de 32 años, y Jordi Alba, de 31, cuya reciente renovación hasta 2024 es un lastre para algunos.

Sea como fuere, este ‘culebrón’ no ha hecho más que comenzar ya que el plazo del mercado de fichajes expira el próximo 5 de octubre a las 00,00 horas.

Mientras, se intenta recuperar como sea a la estrella del equipo, Leo Messi, a la que por nada del mundo se quiere perder. Así, Koeman señaló ayer que «es un placer» tenerle a sus órdenes, a la par que mostró su convencimiento de que el argentino «encontrará su espacio en la evolución del equipo».

En cuanto a su estilo como técnico, el neerlandés destacó que le «gusta ser directo y tener una buena comunicación con los jugadores». «Hago reuniones breves, pero dejo claro el mensaje», dijo.

De igual modo, también elogió a su compatriota Frenkie de Jong, al que ya ha tenido a sus órdenes en la selección nacional. «Es un jugador muy joven. El rendimiento que ha mostrado hasta ahora es buenísimo. Y no es una empresa sencilla».

Con estos mimbres, espera repetir la combinación de «jugar un fútbol ofensivo y ganar títulos» que ya vivió como jugador bajo el mando de Johan Cruyff.