Nervios ante otra Ebau en pandemia

Han cursado segundo de Bachillerato y como cada junio se enfrentan a la Ebau para acceder a la universidad. A los nervios y el miedo a quedarse en blanco en los exámenes se suma este año el temor a no estar suficientemente preparado al haber seguido clases semipresenciales o no haber cubierto los temarios en el curso pasado debido al confinamiento.

Son algunas de las preocupaciones de los más de 200.000 estudiantes que a partir del próximo martes comenzarán a examinarse de la prueba de acceso a la universidad (antigua selectividad).

A escasos días de empezar los exámenes, muchos de los alumnos que han seguido las clases de forma presencial están más confiados con la preparación adquirida que los que han combinado las aulas con el seguimiento online, y reconocen que el confinamiento que les tocó vivir en primero ha dejado huella «porque no dimos algunos temas».

Los temores ante la Ebau son de lo más variopinto y van desde preocupaciones más amplias a «no aprobar» la prueba o «que no me salga bien algún examen», a otras más precisas como «suspender biología» o «las faltas de ortografía en historia o lengua».

Como sucede todos los años también está presente el miedo a «bloquearme ante un examen», «quedarme en blanco por los nervios», o no ser capaz de escribir todos los contenidos en el folio.

A otros estudiantes les quita el sueño el día después. «Salir de ahí confiada en que voy a sacar la nota que quiero y cuando me llegue el resultado comprobar que no me llega para entrar en la universidad en lo que quiero estudiar» es otra inseguridad muy frecuente entre los convocados a esta prueba.

Sin olvidar a aquellos que aún no saben qué carrera van a hacer y temen «elegir mal».

Todo ello mientras el miedo por la COVID planea sobre los exámenes, pues son muchos los alumnos preocupados por si les toca estar confinados los días en los que está convocada la Ebau en su comunidad. Es por ello que la mayoría coinciden: «estudiar en tiempos de pandemia no es fácil».