La sede única del centro universitario policial, en "riesgo"

Alicia García, diputada del PP de Ávila en el Congreso de los Diputados, ha alertado este domingo del “riesgo cierto” de que el Centro Universitario de la Policía Nacional no se ubique exclusivamente en Ávila, como viene reclamando la formación popular. Pese al anuncio realizado esta semana por el Ministerio del Interior, asegurando que la sede de este centro estará en la capital abulense, el PP de Ávila sigue dudando y habla de “tres motivos” para mantener viva la reivindicación con una campaña de firmas que este domingo focalizaron en la plaza del Mercado Grande, que “los sindicatos policiales nos alertaron en una reunión de que les habían dado instrucciones para trasladar su sede de Carabanchel a Cabanillas porque iban a hacer allí obras para ubicar este centro, que el director general de la Policía Nacional presentó un borrador de decreto en el que no se hablaba de una sede exclusiva en Ávila y se dejaban abiertas otras posibles sedes, y que en la respuesta del Ministerio del Interior a una pregunta parlamentaria realizada por mi sobre las inversiones previstas en Ávila no se hablaba nada de los 4 millones que se proyectan para el centro”, señaló. Por ello, el PP reclama que en el decreto definitivo se contemple Ávila como sede exclusiva de esa ‘Universidad policial’ y que en la licitación de las obras para el centro universitario también se especifique que “se van a ejecutar en la Escuela Nacional de Policía que está en Ávila”.

Los tres motivos citados “nos hacen estar alerta y sospechar de que no va a ser así y de que lo que busca el Gobierno es que la sede esté en Ávila pero sea compartida”, cuando lo que quiere el PP es que “sea una sede exclusiva en la ciudad, como lo es la Guardia Civil en Aranjuez o el Ejército en Zaragoza”, añadió.

Para Alicia García esto supondría “desmembrar parte de la formación” y “el principio del fin”, de manera que “quizás también se pondría en riesgo hasta la permanencia de la Escuela Nacional de Policía en Ávila en el futuro”.

Por todo ello, el PP está buscando “la complicidad” de los abulenses con sendas campañas de firmas física y telemática dado que “no se entiende Ávila sin la Escuela de Policía ni la Escuela de Policía sin Ávila”, por todo lo que repercute en “la economía de la ciudad” en ámbitos como “la hostelería, el turismo o el comercio”.

De momento la campaña de firmas está teniendo “una buena aceptación” para apoyar “una iniciativa que es vital para el tejido empresarial y el empleo de la ciudad”, según destacó la diputada, quien en su comparecencia estuvo acompañada por cargos del partido y de la organización juvenil NNGG.

Preguntada por el comunicado del Ministerio del Interior, Alicia García insistió en que “no disipa las dudas”. “¿Quién dice la verdad, el comunicado, la respuesta parlamentaria por escrito en la que no se dice nada de esos 4 millones o los PGE en los que tampoco se contempla esa inversión?”, se preguntó, para añadir que “es bastante sospechoso y seguiremos peleando hasta que las dudas se despejen”.