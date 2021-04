Polémica entre XAV y PP por un viaje de populares a Madrid

El procurador de Por Ávila en las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual, ha pedido responsabilidades y que se tomen medidas por el hecho de que “varios dirigentes del PP se hayan saltado el cierre perimetral establecido para la comunidad autónoma castellanoleonesa para asistir a un acto electoral en Madrid”.

Pascual ha señalado que, “el pasado 23 de abril, varios dirigentes del Partido Popular de Ávila, algunos acompañados, incluso, por familiares, asistieron a un acto electoral en Madrid, lo que supone no solo una vulneración de la normativa vigente sino, sobre todo, un acto de irresponsabilidad”. “Entre quienes protagonizaron tal actitud, se encontraban el presidente provincial del PP, Carlos García, acompañado por, entre otros, procuradores autonómicos y parlamentarios nacionales que residen en Castilla y León”, ha apuntado.

A juicio del procurador de Por Ávila, los integrantes de la formación popular “han incumplido la normativa vigente, que emana, en este caso, además, del Ejecutivo autonómico. Es –ha añadido- una actitud cuanto menos, temeraria y un agravio comparativo con el resto de los abulenses, especialmente cuando son muchos los que llevan meses sin poder viajar a otras comunidades autónomas para visitar a familiares”.

Asimismo, Pascual ha señalado que “este grave hecho es, además, una falta de respeto y consideración hacia todos los sectores económicos abulenses que se están viendo perjudicados por el cierre perimetral establecido por el Gobierno de la Junta de Castilla y León. Sin embargo, los dirigentes del PP sí pueden irse a Madrid a ver jugar a la calva a Pablo Casado en campaña electoral y, para colmo, se enorgullecen subiéndolo a las redes sociales”.

Es por eso por lo que el procurador de Por Ávila ha pedido responsabilidades a la Junta de Castilla y León.

Respuesta de Héctor Palencia.

La respuesta desde el Partido Popular no se ha hecho esperar y el director de Administración Local de la Junta de Castilla y León, Héctor Palencia, ha asegurado este viernes que es “falso” que se saltaran el cierre perimetral para acudir a ese acto organizado por la Peña de Taxistas Abulenses en Madrid y el Hogar de Ávila. “Hemos cumplido a rajatabla lo que dicen las normas y leyes para poder realizar nuestra labor política”, ha afirmado, al tiempo que ha dejado claro que su presencia en Madrid fue “en un acto que está reglado”.

Palencia ha asegurado que empatiza con todos los abulenses que no pueden salir del territorio regional porque, “como ellos, yo también sufro esa situación, ya que a Madrid no he ido a ver a mis familiares, que los tengo y a los que estoy deseando ver y no he podido hacerlo desde las navidades pasadas”. “Fui a un acto electoral del PP, de la Peña de Taxistas Abulenses y del Hogar de Ávila en Madrid, y lógicamente los miembros del PP forman parte de ese acto como los taxistas en Madrid”, ha remarcado.

Además, en referencia a las críticas de Por Ávila, ha señalado que “hay que ser muy osado para realizar esas afirmaciones cuando algunos han ido como acompañantes de acompañantes al extranjero o se han ido a otras actividades fuera de Castilla y León por razón de su trabajo”. “Creo que antes de trasladar una alarma simplemente por el desgaste político hay que mirarse al espejo antes de hacerlo a los demás”.