El PP y las opas alertan de los recortes de la PAC

Representantes del PP en Castilla y León han mostrado este viernes su "profundo desacuerdo" con las gestiones del Gobierno de la nación relacionadas con la PAC y han acusado en concreto al Ejecutivo central de "modificar las reglas del juego" sin exigirlo la Comisión Europea, "sin consenso con las CCAA y recortando ayudas".

Los 'populares' han acusado al Gobierno de ningunear sistemáticamente a las comunidades autónomas y de actuar con oscurantismo al negar información sobre los cambios que pretende introducir en la PAC lo que ha provocado una "enorme inseguridad" en el sector.

Así lo han trasladado los representantes del PP en Castilla y León en su reunión este viernes con los responsables de las organizaciones profesionales agrarias de la Comunidad (ASAJA, UCCL, COAG, UPA) con los que han repasado el Real Decreto con el que el Gobierno adelanta las modificaciones del modelo antes de que llegue la nueva PAC en 2023 y que, según auguran, supondrá recortes de dos formas.

La primera, explican a través de un comunicado de prensa recogido por Europa Press, afecta a todos los perceptores de ayudas ya que cambia las reglas del juego antes de 2023 sin consenso, modifica los actuales criterios de convergencia del valor de los derechos de pago básico en solo dos años y elimina el límite máximo actual para que nadie pierda más del 30 por ciento.

En segundo lugar, asegura el PP, hay sectores que se verán más directamente afectados por la convergencia y también por las nuevas normas de aprovechamiento de los pastos, como son el vacuno de cebo y el ovino-caprino, que hasta ahora están recibiendo ayudas de la PAC "imprescindibles" para su estabilidad.

Entre las exigencias del PP de Castilla y León al Gobierno sobre la PAC destaca negociar y acordar con la comunidades todos los cambios que se propongan en la PAC con carácter previo al inicio de su tramitación, eliminar del Real Decreto las cuestiones que no se correspondan con las exigencias de la Comisión Europea para 2021-2022 respecto a la nueva PAC y acordar con las autonomías los criterios y plazos para que la convergencia en los derechos "no sea un atentado a agricultores y ganaderos" sino que se haga con consenso y en los plazos previstos en la normativa europea (hasta 2026).

También piden mantener los criterios de aprovechamiento de las superficies de pastos o diseñar un nuevo modelo para las explotaciones sin tierra, para los sectores de vacuno de cebo y ovino caprino antes de introducir modificación alguna.

Otro de los aspectos tratados en la reunión han sido los perjuicioscausados por el lobo al sector ganadero y los representantes del PP han trasladado a las OPAS su "apoyo incondicional" a la ganadería extensiva en su papel de garante de mantenimiento de población en el medio rural y como "elemento clave" de la conservación del patrimonio natural y de labiodiversidad.

El PPCyL ha acusado al Gobierno de plantear esta cuestión desdeuna "posición ideológica" y "con total unilateralidad y sin escuchar al sector ganadero" por lo que han exigido una "rectificación inmediata" para volver a permitir el control cinegético del lobo y eliminar lainclusión del lobo en el Listado LESPRE, que reúna a todos los sectoresafectados, con carácter especial a los ganaderos, y que aborde la actualización de la Estrategia de Conservación y de Gestión del Lobo con el máximo consenso y garantía para el mundo rural.

Por otro lado, el PP se mostrado a favor de un Etiquetado Nutricional Frontal basado en criterios científicos y que sea propuesto por una autoridad europea independiente y se ha unido a "numerosos productores, científicos, académicos y asociaciones" que han apuntado a Nutriscore como "el peor método de etiquetado entre los posibles" ya que puede clasificar como poco saludables a productos como los quesos, el jamón ibérico, la miel o el aceite de oliva virgen extra, "principales alimentos de la Dieta Mediterránea".

"No es el momento de implantar ningún etiquetado nutricional frontal ya que se está trabajando en un sistema común para la Unión Europea", asevera el PP que niega que Nutriscore pueda ser el modelo de etiquetado que defiende dietas saludables para advertir de que la mala calificación de productos perjudicará a industrias tradicionales de alimentos españoles, científicamente calificados como saludables, como elaceite de oliva virgen extra.

En este sentido, pide al Ministro de Consumo que se preocupe por defender a los miles de trabajadores de la industria alimentaria que podrían ver peligrar sus empleos y establecer una Estrategia con enfoque sanitario y agroalimentario, a favor de un etiquetado europeo común y en contra de la implantación de Nutriscore.

Finalmente, han analizado el Plan de Medidas frente al RetoDemográfico aprobado por el Gobierno y ha reprochado que no aportanada nuevo porque no refleja actuaciones concretas, no señala zonas deactuación y no fija plazos ni cuantías de financiación. "En definitiva, no resuelve un problema tan serio como la despoblación, mientras el PSOE lleva tres años creando estructuras administrativas sin ejecutar el presupuesto que dejó fijado el PP en 2018 y sin una sola medida para resolver el problema", han concluido desde el PPCyL.

Por parte del Partido Popular han estado presentes la portavoz de Agricultura en el Congreso y secretaria nacional de Agricultura y Despoblación del PP, Milagros Marcos; el portavoz de Agricultura en el Senado, Jorge Martínez Antolín, y los parlamentarios nacionales Mercedes Cantalapiedra, José Ángel Alonso, Eduardo Carazo y Alberto Plaza.