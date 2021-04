El Pleno pide el centro universitario policial para Ávila

El Pleno del Ayuntamiento de Ávila ha aprobado una moción por unanimidad en la que se recoge la petición de que en el Real Decreto por el se registre la creación del centro universitario de la Policía Nacional se incluya de "forma expresa" que dicho centro quede ubicado en la capital abulense. Así quedaba la propuesta original presentada por el grupo municipal de Ciudadanos, que recibió la aportación final del grupo del PSOE, cuya proposición transacional fue finalmente la definitiva y la aprobada tanto por Cs, como por Por Ávila y el Partido Popular.

También se aprobó la propuesta conjunta de XAV y Cs para instar a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España a que doten de fondos al Ayuntamiento para que se pueda rehabilitar el edificio del antiguo matadero, moción que apoyó el PP, aunque consideró que hubiera sido mejor presente un proyecto para esa rehabilitación,y en la que el PSOE se abstuvo por considerar que la redacción de la moción no conducía a nada positivo.

No se aprobaron el resto de las mociones. Las dos del PSOE, la primera para elaborar un plan cultural para Ávila, que Cs y XAV no apoyaron porque consideran que "es algo que ya está en marcha", y tampoco la que propuso el grupo socialista para que el Ayuntamiento lidere el impulso del Plan Territorial de Fomento, en la que los socialistas de quedaron solos ante la respuesta de los demás grupos de que no corresponde al Ayuntamiento ese liderazgo.

Misma suerte siguieron las del grupo municipal del PP sobre la eliminación de la tasa por préstamo de material municipal a las entidades sin ánimo de lucro, que contó con el apoyo del PSOE y el voto en contra de XAV y Cs, y la que instaba al alcalde a que se cumplieran las mociones aprobadas por el Pleno, que tuvo el mismo resultado.

En el Pleno también se aprobó la modificación inicial del Plan General de Ordenación Urbana para la reclasificación de la parcela rústica del antiguo archivo del Banco de Santander, como suelo urbanizable vinculado a actividades productivas destinada a uso de residencia de mayores, y también se procedió a la lectura de una declaración institucional conjunta de todos los grupos municipales en defensa del servicio público de Correos.