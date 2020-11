La emancipación juvenil cae al 17% por la pandemia

El parón económico causado por la COVID-19 ha golpeado con dureza a la juventud, que aún no se había recuperado por completo de la anterior crisis económica, de tal forma que en el primer semestre de este año solo un 17,3 por ciento de los jóvenes estaba emancipado del hogar familiar, el peor dato en dos décadas.

Y es que los jóvenes han sufrido el paro en mayor medida que el resto de la población, con una bajada de la ocupación y una caída en picado de la contratación, lo que dificulta aún más el acceso a la vivienda que, pese a la crisis, no ha reducido su precio.

Estas son algunas de las conclusiones de la última edición del Observatorio de Emancipación Juvenil del Consejo de la Juventud de España (CJE), correspondiente a los seis primeros meses del año y el primero que recoge cómo ha afectado la crisis generada por la pandemia en la situación socioeconómica de las personas jóvenes en España, presentado ayer.

A diferencia de la anterior crisis que fue gradual, la de ahora ha llegado «de golpe» y ha afectado a la población que ya era más vulnerable, como los jóvenes, subrayó Joffre López, sociólogo, profesor de la Autónoma de Barcelona y encargado de realizar el informe.

El estudio precisa que la caída de la tasa de emancipación ha sido mas fuerte entre las mujeres que entre los hombres y ha afectado más a los extranjeros, los que tienen estudios primarios y secundarios y a los que ya estaban en paro.

Pero la caída no ha afectado por igual a todas las regiones: hay tres en las que no ha bajado. Se trata de Canarias, lo que se explica por el aumento de inmigrantes que ya vienen emancipados; La Rioja, cuya muestra es muy pequeña para ser significativa; y Baleares, donde ya había caído en 2019.

Mientras que en Suecia la edad media de emancipación es de 17,8 años, en España se sitúa en 29,5, y entre ellos dos se sitúan una veintena de países europeos, apuntó Adriá Junyent, politólogo y responsable de socioeconomía del CJE.

El estudio constata que la pandemia ha afectado especialmente al mercado laboral de estas personas: actualmente solo tres de cada 10 tienen un empleo y, de ellos, un tercio se encuentran en situación de ERTE. En cuanto a la tasa de paro juvenil, dobla la del resto: 30 por ciento entre 16 y 29 años.

El salario medio es de 973 euros al mes, lo que significa que un joven tendría que destinar el 93 por ciento de su sueldo al alquiler si quisiera vivir de manera independiente, superando la recomendación de no destinar más del 30 por ciento para garantizar la sostenibilidad financiera.

La combinación de altos niveles de paro, bajos salarios y elevados precios del alquiler tiene graves consecuencias para las personas jóvenes: el 20 por ciento tiene a todos sus miembros en paro actualmente y 1 de cada 5 se encuentra en peligro de exclusión social.