La Blanquita ha regresado, muchos lo esperaban como agua de mayo. Esa tienda de ultramarinos que cerró 'Por jubilación' en el centro de Ávila el pasado 16 de julio ha vuelto a abrir y lo hace de la mano de quien conoce en profundidad el negocio. Y es que al relevo llega Carlos Mozo, hijo de Antonio y Vicenta, dos de los antiguos propietarios de un local que dio servicio muchos años a no pocos abulenses. Quien conoce a Carlos sabía que su intención era regresar para seguir la senda que le mostraron sus padres, a los que rinde homenaje en el enorme cartel que señaliza un negocio al que, sin duda, se ha echado de menos.

Intención había pero tenía que organizarse. Han pasado casi tres meses de aquel cierre y por fin el pasado viernes inauguraba su propio negocio. Lo hace con muchas ganas y cierto miedo, pero ¿quién no lo ha tenido cuando ha decidido emprender por su cuenta? Han sido tres meses de ver locales, de organizar, de hacer obra... ¡He trabajado más que cuando estaba trabajando! Asegura. Pero a buen seguro merece la pena.

«Espero no haberme equivocado», nos dice en una entrevista a pie de mostrador. Creemos que no lo ha hecho pues no son ni las 9 y media de la mañana y ya hay clientes en la tienda, otros haciendo cola (como manda la pandemia) y otros que solo asoman la cabeza para decirle cosas como «¡Qué alegría volver a verte!» o «Sólo quería saludarte y darte la enhorabuena. Luego me paso». Y es que son muchos los que le mostraron su intención de volver, bien de palabra, bien en redes sociales, bien en forma de mensajes a la antigua usanza, con un papel escrito a mano y pegado en la puerta de la antigua La Blanquita. Había casi una deuda y la ha saldado.

El esperado regreso de La Blanquita - Foto: Isabel GarcíaY es que negocios como éste son casi un servicio público. Hay que atender a la gente que aún vive en el centro, sobretodo teniendo en cuenta que muchos son mayores y no cuentan con coche para ir a comprar a otros lugares o que simplemente tenían por costumbre salir de casa para ir a dar un paseo y de paso comprar esas delicias que ofrecía La Blanquita.

Poco a poco las estanterías de la tienda de Carlos se han ido llenando de lo que tuvieron siempre.Esas conservas de calidad, de vinos de la tierra... De ese bacalao, el de siempre, que también ha vuelto al mostrador y espera para ser cortado cuando lleguen los antiguos clientes que, como los productos, vuelven a llenar una tienda que es uno de esos clásicos de Ávila que no debía perderse. Y no lo ha hecho. Los quesos, los fiambres, el pimentón, las legumbres. Todo vuelve y, si falta algo, retornará también. Poco a poco, con paso seguro.

Por fin, no hay que lamentar un negocio cerrado más en el centro. Carlos asegura que lo tenía claro. Tenía que encontrar el lugar adecuado y además tenía que ser en el casco histórico, como no. No ha podido ser en el mismo lugar que durante años dio servicio a los abulenses pero lo cierto es que no dista ni 20 metros del lugar en el que estuvo. Vuelve y lo hace con ganas y si se permite la expresión con sangre joven. De momento, estará solo recibiendo a los asiduos y esperando a los nuevos y si la cosa va bien, pues encantado de contratar a alguien que le ayude a afianzarse y a seguir.

¡Qué sea por muchos años!