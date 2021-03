El gasto en I+D se multiplica por veinte en 30 años

El avance de los tiempos ha traído consigo uno de las realidades más palmarias: la imperiosa necesidad de contar con una I+D fuerte que soporte los bruscos cambios que sufre la economía y los procesos productivos. Un campo en el que Castilla y León se sitúa a la cabeza del país después de haber multiplicado por veinte su gasto en investigación y desarrollo durante las últimas tres décadas. La Comunidad ha pasado de invertir algo menos de 40 millones en 1987 a los más de 760 de 2018, consolidándose como la sexta autonomía que más fondos destina a esta partida, solo superada por las grandes comoMadrid (3.900 millones de euros), Cataluña (3.400 millones), Andalucía (1.600), PaísVasco (1.400) y Comunidad Valencia (1.100), según los datos del estudio ‘45 años de evolución económica social y empresarial de las comunidades autónomas en España (1975-2020)’, elaborado por la Cámara de Comercio de España y el Consejo General de Economistas. No obstante, llama la atención que este fulgurante repunte de la inversión en I+D se ha llevado a cabo en la Comunidad con una cifra de investigadores muy similar durante los últimas décadas, todo vez que en la actualidad hay menos empleados(4.400) que en el año 1997 (5.000).

Los autores del documento reconocen que «los gastos en investigación, desarrollo e innovación han sufrido una evolución positiva a nivel autonómico en los últimos 45 años» gracias que las comunidades «han desarrollado políticas proactivas de apoyo a la investigación y a la innovación para lograr una mayor riqueza económica y social».

En el caso de Castilla y León, tal y como se puede ver en el gráfico inferior derecho de la página, la Comunidad se sitúa como la cuarta de España en cuanto al porcentaje delproductor interior bruto que representa el gasto en I+D, siendo además, una de las únicas ocho que ha incrementado su aportación al sector desde la crisis del 2008.

No obstante, al igual que en el resto del país, en la Comunidad es el sector privado el que sigue tirando del carro y acapara el 70 por ciento de la inversión en I+D, con casi 500 millones en 2018, frente a los 260 del sector público. En total, el gasto en investigación y desarrollo en Castilla y León equivale al 1,3 por ciento del PIB autonómico, una cifra que, a pesar de ser de las más elevadas del país, está lejos de la media europea.

Situación actual

Un tirón en la investigación y desarrollo que viene capitaneada por el sector privado, que, tal y como reconoce Félix Nieto Palomo, gerente de Idecal, «está muy alineado con la necesidad de innovar para poder sobrevivir a una mercado cada vez más competitivo y con unos clientes que cada vez demandan soluciones más innovadoras». No obstante, lamenta que los instrumentos para financiar los proyectos de I+D «cada vez son más lentos».

Desde este grupo investigador destacan que las principales necesidades actuales del sector de la I+D pasan por «incrementar la competitividad y diferenciarse de al competencia». «Se debe tener en cuenta que las necesidades deben pasar por dos ejes muy alineados con los fondos de recuperación, que son la digitalización y la sostenibilidad», apunta Nieto, que, por otra parte, no duda en reconocer que la pandemia «lamentablemente no ha cambiado la visión social sobre la importancia de la I+D». «Muchos negocios y empresas no son capaces de vislumbrar que los que van a sobrevivir son los que se diferencian», remata.

Una postura similar a la de CEOECastilla y León, que asegura que «la crisis de la covid-19 ha puesto sobre el mapa la importancia estratégica y vital de las tres materias que conlleva la trilogía I+D+i». La innovación es uno de los principales motores de transformación y crecimiento de las empresas», destacan.