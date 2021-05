Los alojamientos rurales exigen a la Junta eliminar aforos

Seis asociaciones de alojamientos rurales de Castilla y León exigieron a la Consejería de Sanidad, a través de una carta, eliminar los aforos y las unidades de convivencia a las casas que tienen establecidos y pidieron que se revisen de nuevo, dado que que “hacen cómplices al sector de la transmisión de la pandemia”. “Desde septiembre de 2020 hemos permanecido cerrados, bloqueados, sin turistas y los niveles de riesgo han seguido aumentando. No somos el foco, ni los transmisores de este virus”, explicar en la misiva.

La carta está firmada por los presidentes de las Asociaciones Profesionales de Alojamientos Rurales de Valladolid Rural, Tursoria, Atra Ávila, Asastur de Arribes Salmantinas, Aztur de Zamora y Red Turismo Montaña Palentina, con más de 600 asociados. A su juicio, la Junta “pone restricciones pero no da soluciones”. “Si en este momento sólo podemos admitir 10 clientes y dos unidades de convivencia tendrá que existir un apoyo económico para las hipotecas que hemos adoptado con respecto a nuestro aforo”, reclamaron.

En este sentido, se preguntaron “qué ocurre con las medidas covid de campings que no se han puesto”. “¿Creen que los bungalows de un camping son más seguros que nuestras casas rurales, teniendo una superficie mucho menor? Ni tienen restricciones en número de aforo, ni en unidades de convivencia. Ni en las habitaciones de hoteles”, reprocharon

Igualmente, lamentaron que no se haya planteado adoptar medidas más exhaustivas en las zonas comunes de las casas rurales o el uso obligatorio de mascarillas con más de una unidad de convivencia, sino que simplemente han limitado el aforo. “Les rogamos no nos metan en medidas Covid con VUT y apartamentos turísticos porque nosotros tenemos una normativa más exhaustiva de espacios y metros cuadrados de zonas que ellos no tienen. Para que lo entiendan; ellos pueden acoger el doble de personas en la mitad de espacio que nosotros. No somos lo mismo”, ratificaron.

También, consideraron oportuno que se “tome en cuenta a los clientes vacunados, para los que no debería haber límite de aforo”. Es más, añadieron, el 7 de junio se abre el paso a turistas vacunados de Europa pero si una persona vacunada puede contagiar, la Junta “estará cometiendo una negligencia gravísima”.

Por todo ello, las seis asociaciones profesionales de alojamientos de turismo rural lamentaron el “abandono” a su suerte en esta pandemia “con ninguna ayuda al turismo rural, ya que han bloqueado nuestros negocios podían haber ayudado económicamente a mantenerlos”.