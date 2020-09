Uno de cada tres contagiados ya es menor de 30 años

Las cifras corroboran lo que era un secreto a voces: los jóvenes se están convirtiendo en uno de los principales elementos de transmisión del coronavirus en la actualidad. Solo en el mes de agosto, uno de cada tres contagiados por la covid-19 enCastilla y León tenía menos de 30 años, tres veces más que al inicio de la pandemia, cuando apenas representaban el 12 por ciento del total de nuevos positivos, tal y como se desprende de las estadísticas que maneja la Consejería de Sanidad. Tal y como se aprecia en la infografía que acompaña a este texto, la edad media de los contagios ha cambiado radicalmente desde principios de abril hasta la actualidad, y, mientras en el inicio era las personas mayores las que acaparaban la mayoría de los nuevos positivos, en la actualidad, por ejemplo, los mayores de ochenta años apenas representan el 10 por ciento de los contagios, cuando en abril eran el 30 por ciento. «Ser joven no te exime de acabar en una UCI, lo hemos visto en esta comunidad autónoma. Tampoco te exime del fallecimiento, también hemos tenido fallecidos por debajo de los 0 años, pero sobre todo no te exime de la responsabilidad de cuidar y de proteger a toda la población», asegura el vicepresidente y portavoz de la Junta,FranciscoIgea, que durante las últimas semanas, tanto él como la consejera de Sanidad,Verónica Casado, se han hartado de lanzar en cada comparecencia pública una llamada a la responsabilidad individual de los jóvenes durante el verano.

Un mensaje de alerta que, con los números en la mano, no ha terminado de calar, y solo en agosto hubo cerca de 4.700 contagios de personas menores de 30 años, frente a los 3.000 del mes de abril. Y es que, según los datos, no es tanto que los jóvenes se contagien más, que también, sino que están centrado cada vez mayor porcentaje de positivos, llegando a alcanzar los 13.500 casos en menores de 30 desde el inicio de la pandemia, frente, por ejemplo, a los 10.800 de mayores de 80 años; los 22.000 de entre 50 y 79 años o los 17.000 de entre 30 y 49 años.

La propia Casado no duda en afirmar que «antes parecía que los jóvenes estaban a salvo y ahora no lo están», y avisa que «hay más gente ingresada en UCI con perfiles jóvenes», lo que significa que la enfermedad «puede afectar a personas jóvenes y ancianas». Así, desde el Ejecutivo autonómico instan a la población, en especial a los jóvenes, a ser responsables porque el virus ha azotado a todas las edades y aunque en ellos puede no ser letal, igual el que acaba en la UCI «es su abuelo». «Hay que apelar a su responsabilidad y tratarlos como adultos», concluyen, tras denunciar cierta relajación de las medidas en parte de este colectivo.

En este sentido se han orientado algunas de las medidas impuestas por la Junta de Castilla y León, como la limitación de apertura de locales nocturnos, el mayor control sobre los botellones, o la prohibición de celebrar peñas en los municipios de la Comunidad, que han visto pasar por delante un atípico verano sin las tradicionales fiestas patronales.

Además, las cifras confirman el fuerte repunte de contagios por coronavirus enCastilla y León, habiéndose registrado durante los primeros ocho días de septiembre más casos que en todo julio (3.044) y muy próximo a los registrados en junio (5.191). Agosto, por su parte, se sitúa como el tercer mes con más positivos confirmados, con 14.000, solo por detrás de abril y mayo.