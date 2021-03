Cantó afirma estar desilusionado con la política

Toni Cantó, quien este lunes anunció que dimitía de todos sus cargos en Ciudadanos y que dejaba su acta de diputado en Les Corts, ha afirmado este martes estar "desilusionado" con la política y deseando volver a su antiguo trabajo como actor, para el que ya ha recibido ofertas de dos productoras, que seguramente acepte.

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento valenciano, Cantó ha afirmado que esas son las únicas ofertas que ha recibido, ninguna de otros partidos para incorporarse a sus filas, y ha negado que tuviera tomada la decisión de dimitir antes de asistir a la Ejecutiva de Ciudadanos, sino que lo hizo al ver que nadie de la dirección asumía responsabilidades.

"Siguen los mismos tomando las mismas decisiones de siempre", ha denunciado el hasta ahora síndic de Ciudadanos en Les Corts, quien ha dicho no sentirse representado por el partido que lidera Inés Arrimadas, y deseaba que hubiera cambios, pues de lo contrario, ha dicho, la formación está abocada a la "irrelevancia".

Tras haber firmado su renuncia al acta de diputado, que registrará a lo largo de la mañana, Cantó ha acusado a la dirección actual de Ciudadanos de estar alejándose "de la esencia del partido", y de conducirlo "a la irrelevancia" con las decisiones "desastrosas" que están tomando en los últimos meses.

Ha reprochado que la dirección no haya asumido responsabilidades por los resultados en Cataluña; ha criticado la decisión de firmar, junto con el PSOE, la moción de censura en Murcia, y ha reiterado su propuesta de que la formación se una al PP en Madrid, pues si no, se corre el riesgo de no tener representación en esta autonomía, lo que supondría "la muerte del proyecto".

Preguntado por si ha recibido alguna llamada del PP para ir en su lista a la Comunidad de Madrid, ha afirmado que las únicas llamadas que ha recibido son de dos productoras televisivas para participar en programas, que seguramente aceptará porque ahora se queda en paro y le apetece volver a su antiguo trabajo.

"Ayer me quedé muy tocado con la política. He perdido la ilusión en la política", ha asegurado Cantó, quien en principio seguirá militando en este partido, pues cree en él, pero descarta seguir en política.

Ha advertido de que él no está en política "para negociar en despachitos" un puesto en la ejecutiva permanente, como le ofrecieron ayer, ni para ocupar "carguitos", sino que necesita creer en lo que hace, y en estos momentos tiene la sensación de que se pasa el día "levantando un pedrusco" y cuando llega al cima, Inés Arrimadas y su núcleo, lo han vuelto a bajar.

Sobre la situación de los pactos con el PP en la Diputación de Alicante y otros ayuntamientos, ha dicho que no sabe en qué está la dirección del partido ni si decidirán usar a los alicantinos "como rehenes" para acercarse el PSOE, tal y como ha hecho en Murcia.