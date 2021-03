La posición de UPL sobre la moción se decidirá el lunes

El secretario general de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y procurador autonómico, Luis Mariano Santos, manifestó hoy que su postura sobre la moción de censura que se debatirá este lunes en las Cortes Autonómicas la decidirá después de escuchar al aspirante a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca. “Mañana veremos qué nos dicen, qué presenta el candidato y decidiremos en vista de lo que se nos diga. Esperando que se hable del problema territorial que existe y en la medida en que éste se plantee, definiremos nuestra postura”.

Santos considera que su partido ha mantenido una posición clara. “No hemos mercadeado con nuestro voto en ningún momento. Hemos planteado el debate territorial. Si fuera para avanzar en ese camino, sí”, afirmó.

“Yo no soy un socio ni un apoyo cómodo, porque lo que representa la UPL y represento yo no es algo que sea agradable y entiendo que más allá de acuerdos puntuales no es fácil llegar a un acuerdo con la UPL, porque nuestro camino no lo comparten ni PSOE, ni PP ni Ciudadanos”, detalló en alusión a las aspiraciones autonómicas de los leonesistas.

Santos reconoció que le parece “muy necesario” un cambio en Castilla y León y que se practique “la higiene política” que supondría cambiar “a quien lleva 30 años gobernando” un territorio, como en el caso de Castilla y León ocurre con el Partido Popular.