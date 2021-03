El 'premio' está cerca

Recta final de temporada para un Ávila Auténtica El Bulevar que acaricia con sus manos la posibilidad de amarrar con fuerza la permanencia en la Liga EBA. Recibe al Cantbasket04. Los cántabros no se juegan nada. En tierra de nadie, los de Joaquín Romano no ocultan que sin opciones de pelear por la primera plaza, la única que este año da la oportunidad de pelear por el ascenso a Plata, y con la permanencia asegurada es complicado mantener ya la tensión en un vestuario que, hechos los deberes, incluso ha perdido efectivos. No es el caso de los verderones. Se lo juegan todo. Un triunfo este sábado y la derrota del CBLa Flecha a manos del Bezana supondría prácticamente la permanencia en la categoría. A falta de tres partidos por disputar, dos victorias de ventaja y el average particular en sus manos, sería extraño que se les pudiera escapar ya a los verderones.

Partido importante y buen momento para el equipo abulense. «Después de un año accidentado, de las bajas, de los parones... Hemos aprendido a navegar contracorriente. El grupo ha crecido». Y en una inercia positiva de resultados tras los triunfos ante el CBLa Flecha (64-54) y el Inmapa Filipenses (62-71) el objetivo de los verderones es ganar y «dar una buena versión en casa» ante su público y ante un rival que en la primera vuelta (86-71) se «paseó» ante los verderones, entonces agobiados por las bajas y las lesiones. «Perdimos dándolo todo, con dignidad».

Vive su mejor momento el equipo del CUMCarlos Sastre, pero José Antonio Sánchez lo deja muy claro, «no nos podemos permitir ninguna alegría».No quiere despistes. «Cantbasket04 viene con la desmotivación de no tener ya objetivos por los que pelear, pero aún así tienen jugadores importantes». Álvaro Reyes o Jake Babic liderarán a los cántabros en un CUMCarlos Sastre que espera poder volver a ver a Janssens. Su vuelta ante Filipenses «ha tenido efectos secundarios». Sigue entre algodones, aunque se espera que llegue al partido. Duda también es Álvaro Tebar, al que un fuerte golpe en el entrenamiento le hizo pasar la noche en el hospital.

De nuevo, largo parón a tres semanas vista

Quiere aprovechar la inercia de los últimos triunfos el Ávila Auténtica El Bulevar de cara a su partido de este sábado ante el Cantbasket04 y antes de un nuevo y largo parón en la Liga EBA.«Van a ser dos sábados consecutivos sin competir, la competición se pospone a tres semanas vista» explicaba José Antonio Sánchez ante un calendario demasiado caprichoso este año en la categoría y que llevará a los equipos a detenerse hasta el 18 de abril. A partir de entonces, los tres últimos partidos de la temporada –UEMCReal Valladolid Baloncesto, USALLa Antigua y RaisánPas Piélagos– antes de echar el cierre el 1 de mayo. Ya no queda nada.