El Dioce se lo pone fácil a Heras y Barahona

Heras y Barahona lideraron sin piedad a un Burgos Promesas que aprovechó su visita al Sancti Spíritu para sumar tres nuevos puntos en su carrera por el ascenso ante un Colegios Diocesanos UCAVdemasiado blando y timorato. Pecaron los de Somoza de falta de contundencia ante un equipo directo, intenso y ambicioso que quiso el partido desde el minuto uno y sin especulaciones. Apretaron el acelerador cuando lo necesitaron y concedieron con el trabajo ya realizado ante un Diocesanos al que le costó soltar el lastre que parece atenazarles en ocasiones ante los ‘grandes’. Les ocurrió ante el Real Ávila y lo volvieron a padecer ante un Burgos Promesas al que dejaron hacer e hizo. Los de Carlos Aguilera dominaron sin titubeos. El gol de Quique, ya cuando el colegiado comenzaba a mirar el crono, llegó demasiado tarde como para poner en cuestión un marcador que no tenia discusión alguna.

No había pasado el primer minuto de juego y cada equipo ya sumaba su primer remate. La mandó fuera de cabeza Heras y la mandó fuera de tacón Vicente, cuando tiró de recurso a saque de córner.Empezaba con ritmo el partido y comenzaban los de Carlos Aguilera a enseñar los dientes. No se lo pensó dos veces Gabri –minuto 3– cuando de primeras la enganchaba desde fuera del área y obligaba a Darío a mandarla a córner. El portero colegial no había hecho sino comenzar una tarde de intenso trabajo. El que le dieron Heras, Gabri, Serrano o Barahona, que quiso abrir el marcador –minuto 7– con un duro disparo en el segundo palo cuando entró con todo a favor para rematar un centro desde el lado contrario. Era la segunda que evitaba el portero local, pero nada pudo hacer a la tercera. Se lo pusieron fácil a Heras. Todos se quedaron quietos cuando el balón voló por encima de sus cabezas y el ‘11’ burgalés remataba de cabeza sin marca al fondo de la red. «No nos pueden rematar así» se escuchó de fondo mientras el Burgos Promesas festejaba el 0-1. Era el minuto 13 y antes del primer cuarto de hora Heras volvería a tener el 0-2 en sus botas, pero su intento de picarla sobre Darío no tuvo éxito.

Se precipitaba el Diocesanos en sus acciones y no lo dudaba el Burgos Promesas en lanzarse ante cada recuperación. Cada arrancada de Heras era una brecha abierta en el Diocesanos, incapaz de controlar las acometidas del delantero burgalés. Necesitaban el balón los colegiales, pero mordían en el centro del campo Mota y Andrés. Le costaba un mundo al equipo colegial llegar a las inmediaciones de Gorka, seguro –minuto 24– cuando Vicente quiso ponerla al palo corto.

Intentaban los de Somoza tomarle el pulso al partido cuando llegó el 0-2. Botó la falta Barahona y la remató Gabri. No acertó a batir a Darío de primeras, pero sí de segundas. Su disparo golpeaba con dureza al larguero y se colaba entre los tres palos. Era el 0-2 al borde de la media hora de partido. Se aprovechaba el Burgos Promesas de los errores defensivos de los colegiales, superados por la intensidad de su rival.

El descanso pareció sentar bien en las filas colegiales. Saltó al césped con ganas de tener la pelota, de madurar la jugada. Quiso aparecer Fer, que tendría el 1-2 en sus botas cuando –minuto 53– dentro del área recibía el balón en clara posición de remate. La quiso ajustar al palo pero la mandó fuera. Le costaba arrancar al Burgos Promesas, no así a Barahona, al que sólo se le podía parar en falta. Le había puesto a Heras un balón de gol en el inicio de la segunda mitad que el delantero mandó fuera y dejó una gran jugada individual con pisada y disparo con la zurda –minuto 60– a la que Darío respondía volando a mano cambiada para impedir el 0-3 por la escuadra. Sin embargo el tercero no tardaría en llegar. Nuevo balón colgado al área y de nuevo todo demasiado fácil. Porque Barahona –minuto 63– prolongaba de cabeza al segundo palo donde Heras, totalmente solo, hacía el tercero. El balón volvió a pasar por encima de todos. Y no llegó el cuarto porque Heras mandó fuera su disparo después de un nuevo error de los colegiales.

Se marcharon Barahona y Heras con el trabajo ya hecho, cambió los cromos Somoza y puso a Pablo Negro y Fer a tocarla en el centro del campo. Se replegó el equipo de Carlos Aguilera ya con el marcador a favor y comenzó a moverla bien el Colegios Diocesanos UCAV, ahora mucho más reconocible, aunque con una montaña por delante imposible de escalar. Siguieron acometiendo los burgaleses, ahora con Serrano y Santa al mando de las operaciones, pero el tanto llegaría para las filas colegiales. La cogió Quique en la medular y en la frontal del área se sacó de la chistera un buen disparo. Ni se movió Gorka, que recogía del interior de su portería el esférico el 1-3. Era el minuto 85. Buscó el segundo el Diocesanos. Hubiera animado el final del partido, pero el gol de los colegiales llegó demasiado tarde ante un equipo que no parecía bajo ningún concepto dispuesto a dejar escapar la presa que había obtenido, tres puntos que le acercan un poco más a la Fase de Ascenso. En el Sancti Spíritu demostró sus hechuras para ello.