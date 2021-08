Con las ganas no le llegó al Real Ávila

Aún queda tiempo, amistosos por delante y no pocos entrenamientos por hacer. Y a todos ellos les debe exprimir el jugo Borja Rubiato. Porque a este Real Ávila aún le queda mucho por hacer y ajustar. Le pusieron ganas, voluntad y hasta donde las piernas les llegaron pararon a un Unionistas de una categoría superior y mucho más rodado. Pero les faltó fútbol, automatismos y la figura diferencial –Rengel dejó detalles interesantes– para haber hecho tambalearse a un rival que se llevó a Salamanca el Trofeo Ciudad de Ávila y que en la recta final dejó la sensación que, de haber apretado el acelerador, habrían sido más de dos.

No esperó el Unionistas para coger el balón. Especialmente Íñigo y Montes por bandas.Pero el 0-1 pudo llegar –minuto 7– por el centro, cuando un error conjunto de Carlos Pascual y Llorián dejó el balón en bandeja a Jesús Miguel y toda una autopista por delante hacia el marco de Cristian. Corrieron los centrales, evitó el delantero la salida del portero y cuando quiso rematar se había quedado sin ángulo. El balón se paseó por delante de la portería. El inicio tuvo ritmo.Lo aprovechó Rengel. El ex del Estepona no es de los que se lo piensan. Tras dos zapatazos desde fuera del área –en el primero le tomó la medida a la escuadra– la cruzó en exceso dentro del área –minuto 11– cuando buscó la portería de Salvador. No había pausa en las botas de Grillo y Bonoha. Toque y salida rápida. Empujaban los encarnados a su campo a un incómodo Unionistas, que volvía a encontrar en un error de los locales, esta vez en la salida de balón de Bonoha, una buena oportunidad. Íñigo se la quiso hacer a Tendero. El premio fue el córner y varios minutos de agobio local que terminaron con el remate alto de Jesús Miguel.

Le empezaba a faltar el balón a los encarnados. Les costaba tenerlo y retenerlo a los de Rubiato. Lo monopolizaban Espina e Íñigo en un Unionistas que veía cómo Cristian salvaba como pudo –minuto 40– el latigazo de Manuel cuando el lateral percutía en el área. El balón quedó suelto pero Lamadrid no acertó con el remate, alto en el momento del golpeo y alto en la definición. El partido lo dominaba ya un Unionistas que buscaba el primero antes de que el colegiado les mandara a todos al descanso. No les daría tiempo.

Tras el paso por vestuarios, carrusel de cambios. De Mesa, Tena, Rober, Yeriel y Espada, que debutaba como encarnado, saltaban al césped. Tenía el balón el Unionistas y con el balón siempre es más sencillo encontrar el gol. Se lo apuntó a su cuenta particular Rayco, que arrancó desde la banda –minuto 50– en un bonito eslalon en diagonal que terminaba con un disparo con rosca que se colaba por el palo largo de Cristian. El tanto acrecentó el dominio de los salmantinos y Doncel –minuto 58– tuvo el 0-2 en un buen disparo tras saque de córner que se marchaba fuera por muy poco. Llegaría el segundo de los salmantinos desde los once metros. Derribaba Carlos Pascual en el área a Íñigo cuando el extremo –minuto 60– rompía hacia dentro dejando atrás a Tendero. Por el central pasó el balón pero no el jugador. De la Nava hacía el 0-2. La tocó Cristian pero no fue suficiente.

El partido estaba ya en manos de los de Mori, que seguirían sumando ocasiones para hacer el tercero. Se lo pudo regalar Wilian –minuto 69– a De la Nava cuando ambos corrieron en paralelo para encarar a Cristian, pero en la indefinición del rival Tena llegó a tiempo para evitar males mayores.Y sobre la bocina Manuel la pegó desde fuera del área para acariciar la escuadra.