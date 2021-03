Los presupuestos municipales sólo tendrán apoyo de XAV y Cs

Los presupuestos del Ayuntamiento de Ávila para el presente año se aprobarán en el Pleno del próximo miércoles con los votos de los dos partidos que forman el equipo de gobierno municipal, Por Ávila y Ciudadanos, que suman los concejales suficientes como para sacar adelante unas cuentas por valor de 67,3 millones de euros. Los dos partidos de la oposición, Partido Popular y PSOE, ya han adelantado que votarán en contra del proyecto que se ha debatido en la Comisión de Hacienda celebrada este viernes, al no ser aprobada ni una de las enmiendas que ambas formaciones presentaron.

La teniente de alcalde de Hacienda del equipo de gobierno, Ángela García, defendió la decisión de no aceptar las enmiendas presentadas en base a que «los dos partidos tienen un desconocimiento total, desde mi punto de vista, del funcionamiento del Ayuntamiento y del día a día municipal. Muchas de las que presentaban eran imposibles de ejecutar».

Desde el Partido Popular, García comentó que «nos pedían bajar el importe de los contratos que ya estaban firmados con el Ayuntamiento, que quitáramos dinero de ahí para dedicarlo a otra cosa, y es que eso no se puede hacer», apunta García, que también comenta que «no podemos aceptar quitar dinero a proyectos que hacen de Ávila una ciudad más sostenible y que demuestran el compromiso de Ávila con la agenda 2030 como pretendían», y criticó «la petición de retirada de sueldos a todo el mundo salvo el del alcalde, con lo que demuestran eso que comento, que no saben cómo funciona el Ayuntamiento».

Las propuestas del PSOE de «atacar a todas las subvenciones deportivas que no sean las de atletismo, de no apostar por el Lienzo Norte como motor económico de la ciudad, de mostrar un gran desconocimiento de los compromisos que tiene el Ayuntamiento de Ávila con el Plan de Fomento, o de fiar los ingresos a la enajenación de las plazas de garaje, tampoco las podíamos aceptar», relató la teniente de alcalde, que defendió el proyecto de presupuestos presentado por el equipo de gobierno, «que busca ejecutar el cien por cien, no dejar de pagar contratos en vigor, quitar subvenciones porque no sean de determinados deportes o inventarnos enajanaciones que luego no se cumplen».

Ángela García apuntó que la defensa en el Pleno de esas cuentas se basará en que «son unos presupuestos muy marcados por la situación de pandemia, con un descenso importante de ingresos que nos han obligado a ajustar mucho los gastos, inversores y, por otro lado, es un presupuesto muy social para no dejar a nadie de lado».