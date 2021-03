Decididos los destinos de la mitad del remanente municipal

La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Ávila ha acordado destinar 1,2 millones de euros del remanente de tesorería correspondiente al año 2020, a falta de su aprobación en el próximo pleno, a la campaña de cheques regalo para dinamizar y fomentar el consumo en comercio y hostelería (600.000 euros), el pago de la sentencia pendiente del caso Naturávila (197.000 euros) o mejoras en las sedes de asociaciones de vecinos (50.000 euros). Asimismo, y según se informa desde el equipo de gobierno municipal, la propuesta de modificación de créditos que se ha aprobado en la comisión de Hacienda, que ha contado con el respaldo de Por Ávila y Ciudadanos, la abstención del PP y el voto en contra del PSOE, incluye destinar 138.000 euros a gastos generales (facturas pendientes) y 116.000 euros a gastos de personal.

Desde el área económica del Ayuntamiento, su máxima responsable, la teniente de alcalde Ángela García, destaca que «por primera vez en años el Ayuntamiento de Ávila dispone, fruto de la gestión desarrollada en el área económica, de remanentes que puede revertir de forma directa en la sociedad». Entre esos destinos está la campaña de cheques descuento para incentivar de manera directa en consumo en hostelería y comercio en el marco de la iniciativa ‘Compra con corazón, construye Ávila’, a la que el Consistorio abulense destinará 600.000 euros.

De esta manera, tras garantizar el equilibrio de las cuentas municipales, el Consistorio está en disposición de poder invertir en proyectos en beneficio directo de los abulenses, se asegura desde el equipo de gobierno.

abstención del pp. Por su parte, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ávila, Sonsoles Sánchez-Reyes informó que «en cuanto a un al expediente de modificación presupuestaria para créditos extraordinarios, los concejales del Partido Popular nos hemos abstenido». Desde el PP están de acuerdo en que «se se use dinero del remanente para crear los bonos de consumo que llevamos reclamando desde hace un año» y también en que «se ayude a las asociaciones de vecinos», pero «con lo que no estamos de acuerdo es con el oscurantismo de este equipo de gobierno, que es incapaz de decir de qué partidas no ejecutadas sale ese remanente, ni da participación a la oposición».

«Estamos a favor del fondo de la cuestión, pero rechazamos sus formas y, por lo tanto, nos hemos abstenido», concluye Sánchez-Reyes.