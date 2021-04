Levante y Madrid tropiezan

Una vez concluida la concentración en Marbella de la selección femenina absoluta con el encuentro amistoso entre España y México con el resultado favorable para las de Jorge Vilda (3-0), las internacionales retomaron el pasado fin de semana la Primera Iberdrola, con alguna que otra sorpresa, aunque sin variaciones en las clasificaciones. Dos equipos de la zona alta como el Levante y el Real Madrid, segundo y tercer puesto, tropezaron en la vigesimosexta jornada con sendos empates ante el Sporting Huelva y el Betis, que aprietan en la lucha por las plazas para Champions para las que presentan su candidatura la Real Sociedad y la UD Granadilla Egatesa Tenerife.

Estos cuatro equipos pelean por acompañar al Barça, de nuevo demoledor ante el Deportivo Abanca (9-0), a la máxima competición continental, están separados por cinco puntos.

De momento, el Levante está con 55 puntos después de enlazar otra jornada sin ganar con empate a dos ante el Huelva, un resultado que pudo ser peor de no haber mediado la ‘pichichi’ Esther González, que remontó los goles Dany Helena y Mayra Ramírez. Sin embargo, el Real Madrid no pudo sacar provecho de este traspié ‘granota’ y sigue, con 54 puntos, a uno del equipo de María Pry después de no pasar del empate a uno en Valdebebas ante el Betis que pelea por salir de abajo.

Sí aprovecharon la jornada la Real Sociedad y la UD Granadilla, que se ponen ambos con 50 puntos. Con idéntico resultado, 3-1, las realistas se impusieron al EDF Logroño y el conjunto tinerfeño, la gran revelación, al Santa Teresa, frente al que encadenó su quinta victoria seguida.

En cambio, se descuelga de esta pelea por la Champions el Madrid CFF, que se quedó con 48 puntos tras perder por 2-0 en su visita al Valencia, mientras que el Atlético de Madrid (42 y un choque menos) casi se despidió de sus opciones después de perder ante el Sevilla. Finalmente, el Athletic enderezó su rumbo con su segunda victoria seguida al batir por 2-5 en el derbi al Eibar, mientras que el Rayo Vallecano y el Espanyol no lograron despegarse de la zona baja tras empatar a dos goles.