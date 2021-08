Atención a los ganaderos y abastecimiento, prioridades

La solidaridad está llegando de toda España, Castilla y León y de toda la provincia de Ávila a los ganaderos afectados por el incendio de la Sierra de la Paramera de Ávila. Al fin y al cabo ha sido el sector más afectados en estos pueblos. El ganado que no pudo trasladarse de la sierra a zonas más bajas y protegidas huyó despavorido y ahora los ganaderos lo buscan por la Sierra. Otras cabezas han perecido por las llamas. En este momento los ganaderos están evalúan las perdidas, pero reconocen que se han producido el fallecimiento de cabezas de ganado por el fuego. También lo están buscando por la Sierra, comentaba el alcalde de Sotalvo, Juan Manuel del Nogal que han conseguido localizar ganado en la zona de la ermita de San Cristóbal en el puerto de Navalmoral, ganado que estaba en las fincas de Sotalvo.

Ahora el esfuerzo en estos pueblos se centra en recopilar el ganado suelto y bajarlo hacia zonas no quemadas y sobre todo, como es el caso de Riofrío, buscar una zona donde poder acumular la comida que reciban para alimentar a los animales, comenta la alcaldesa de Riofrío, María del Pilar Galán, que reconocía su desolación por la situación en la que ha quedado el término municipal de este pueblo. Pero a la vez se mostraba orgullosa por la forma en que ha reaccionado la gente de su pueblo. «Entre todos hemos podido salvar el pueblo. Todos han colaborado, desde los más jóvenes hasta los mayores para evitar que las llamas alcanzaran las viviendas del municipio. Daba gusto verles trabajar y cómo se organizaban para llegar con palas y agua a los focos que se reactivaban». A la vez mostraba su gratitud hacia todos los profesionales que han colaborado para evitar lo peor: «a los técnicos, a la UME, a los bomberos forestales, a la Diputación, a Protección Civil... Ha sido una ayuda física y psicológica muy importante para todos nosotros». Comentó en este sentido que lo que está necesitando es agua para el consumo, que lo están trayendo estos dos días la Diputación.

La alcaldesa de Mengamuñoz, Elisa Martínez, comentaba que los dos ganaderos en el municipio consiguieron bajar el ganado hacia zonas que no ha afectado el incendio como es la dehesa del pueblo. Comentó que los ganaderos están recibiendo ayuda de distintos pueblos. Se refirió en este caso a la comida recibida para el ganado de pueblos como Navacepedilla de Corneja y también de otro pueblo de Segovia. En cuanto al abastecimiento de agua, señaló que están clorando el agua del depósito y que de momento está llegando a los grifos del pueblo. Reconoció que tendrán que estar atentos a las lluvias que provocaran problemas en el abastecimiento. También comentó la regidora que los vecinos se encuentran «desolados y enfadados porque consideran que les han dejado solos. Se sienten impotentes y sostienen que ha sido la acción de la gente del pueblo la que frenó el avance de las llamas hacia las casas del pueblo». Dijo que ahora era el momento de evaluar las pérdidas y de sentarse para ver las necesidades que vayan surgiendo. Y sobre todo recalcó que «no nos prometan. Tienen que hacer y no prometer. La Sierra es nuestra vida, nuestro oxígeno. Por eso debemos repoblar las zonas quemadas. La gente de los pueblos está dispuesta a colaborar si se le dan los medios».

Juan Manuel del Nogal, alcalde de Sotalvo, daba cuenta del importante sector de la ganadería extensiva de este pueblo, con unos diez ganaderos ejerciendo la actividad en este municipio. Una parte del ganado que se encontraba en la Sierra ha perecido y otra se encuentra diseminada por la Sierra. Los ganaderos están recopilando ahora los datos del ganado y están contabilizando las perdidas que ha causado el incendio. Reconoció que ganaderos de esta como de otras provincias se han volcado ofreciendo ayuda a los ganaderos locales. En cuanto al agua, comentó que el incendio les ha afectado de una manera determinante porque tanto las tomas de agua como el depósito se encuentra en la zona afectada por el incendio. De ahí que requieran del abastecimiento de agua potable en botellas, algo que está haciendo la Diputación de Ávila.

Miguel Ángel Monleón, el alcalde de la Hija de Dios, agradeció que el esfuerzo realizado por la UME y los equipos de la Junta y de la gente del pueblo pudieron evitar que las llamas cruzaran la carretera N-502 y se acercara al pueblo. Comentó en este sentido que les había venido muy bien el remolque contra incendios que había cedido por la Diputación antes del incendio por si tenían algún incendio en el pueblo. Esto les ha permitido disponer de agua, también gracias a la habilitación de una toma de agua para casos de emergencia que les permitió actuar y proteger junto a la UME y los equipos de la Junta el kiosco y las antenas de telefonía y de televisión del pueblo.

Por su parte, la alcaldesa de Mironcillo, Milagros González, reconocía que se ha ofrecido un aluvión de gente para ayudar. Comentó que en este momento no es prioritario el abastecimiento de agua, ya que las tomas de agua se encuentran en Río Mayor, fuera de la zona del incendio. Aunque sostuvo que habrá que estar atentos ya que cuando se produzcan las primeras lluvias el problema comenzará a aparecer. En cuanto a los ganaderos del municipio señaló que son cuatro y que alguno si que habían perdido algunos animales. Aunque dijo que en estos momento estaban realizando la evaluación de daños. Comentó en este sentido que para la alimentación del ganado estaban coordinados los agricultores del pueblo con los ganaderos para facilitar la comida a los animales. Por otra parte, el Pleno del Ayuntamiento de Mironcillo ha enviado una carta de agradecimiento por el comportamiento de los vecinos ante la situación vivida. La misiva es la siguiente: «Si hasta hoy habéis sido capaces de mantener la historia y la vida de Mironcillo, estamos seguros que seréis capaces de continuar por el mismo camino; los de ayer, los de hoy y los de mañana, los habitantes, los vecinos, los agricultores, los ganaderos, los veraneantes, los pasajeros, los permanentes, los nuevos, los de siempre…. Hemos de asegurar que no esperábamos menos de vosotros (no se puede pedir más) y sabemos que independientemente de los que en un determinado momento estemos al frente de la Institución Local seréis capaces de continuar siendo el alma de Mironcillo. Gracias por existir».

Jesús Muñoz, el alcalde de Solosancho, señalaba que son entre 15 y 20 los ganaderos que ejercen su actividad en cualquiera de los cuatro núcleos del municipio y que utilizan la Sierra para tener al ganado. Señaló que el domingo a las siete de la mañana cuando estaban procediendo a evacuar Villaviciosa algunos ganaderos estaban bajando el ganado de la sierra. Mucho del ganado se ha podido recuperar y la mayor parte de los ganaderos lo han trasladado a sus corrales del pueblo. Comentaba el regidor que ahora aumentarán los gastos en la alimentación, puesto que todavía podían haber dejado en la sierra otros dos meses más al ganado y que ahora, al tener que estabularlo, los gastos aumentarán.