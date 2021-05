Alto voltaje en el duelo en el Camp Nou

El Atlético de Madrid se concentra desde ayer en el duelo definitivo que lo aguarda este sábado en el Camp Nou contra el Barcelona, con su liderato en juego y con cinco incógnitas.

Giménez

No se le vio ayer por el césped. La duda en el cuadro colchonero. Las molestias con las que terminó el pasado encuentro contra el Elche por las que fue sustituido en el tramo final ponen en el aire su presencia en el Camp Nou, con la titularidad indiscutible que sostiene para Diego Simeone, aunque el club no ha informado de lesión.

Otra de las dudas es Renan Lodi, por una dolencia muscular. Si está en condiciones, Giménez es titular sí o sí contra el Barça al lado de Savic. Si no está listo, Felipe Monteiro es la opción para suplirlo.

Línea Defensiva

Aunque la elasticidad táctica del Atlético es previsible, incluso en cualquier momento del partido, no son extraños ni dos ni hasta tres cambios de dibujo en el mismo encuentro. En las últimas citas de Liga se ha decantado más por la línea de cuatro defensas, con dos centrales y dos laterales, pero los mejores momentos del equipo rojiblanco en este curso fueron con una estructura de cinco hombres atrás, con Yannick Carrasco como carrilero izquierdo.

Así actuó en el 1-0 al Barça, del que fue el autor del gol y protegido por detrás por Mario Hermoso para frenar el desborde de Dembélé.

Joao Félix

Tocado. Ha perdido el sitio en el once tipo de Simeone. Mermado por el tobillo derecho, en el que primero sufrió un golpe y después un esguince, el portugués parece más suplente que titular en sus últimos 17 partidos disponible, de los que empezó nueve en el banquillo, el Atlético anhela la mejor versión del delantero luso, cuya titularidad en el Camp Nou parece improbable.

El ‘Cholo’ ha preferido a Correa o a Lemar en partidos como el derbi frente al Real Madrid, la visita a Villarreal o el pasado sábado en Elche. Quizá también será así ante el Barcelona. Surgirá como recurso, ajeno a la confianza total que sí tiene el técnico en otros jugadores que son titulares fijos. En todo 2021, Joao Félix ha marcado dos goles, uno en el 3-1 ante el Valencia y el otro al Villarreal (0-2), mientras que sus últimas apariciones han quedado diluidas.

Kondogbia

Simeone resaltó su «partidazo» en el estadio Martínez Valero contra el Elche, pero su irrupción en el once respondió más a la dosificación de Koke, porque el medio centro fichado el pasado noviembre desde el Valencia tampoco figura entre las preferencias principales del técnico argentino.

Ha jugado de inicio cuatro de los 24 encuentros posibles de Liga. No parece que forme parte de la alineación titular, porque en ella estará seguro Koke, indiscutible, tanto como lo es últimamente la configuración inicial en su medio campo, junto a Marcos Llorente y Lemar.

Una hipotética entrada por el extremo francés, o por dotar de más músculo y recorrido a su medio campo, o el cambio de posición de Llorente hacia adelante aparecen como las combinaciones por las que Kondogbia podría estar en el once.



Marcos Llorente

Marcos Llorente ha jugado de casi todo en el Atlético, dependiendo de las bajas, del partido, del rival, del plan que había diseñado Diego Simeone...

Con todos disponibles de medio campo hacia adelante, lo natural es que el centrocampista más goleador de LaLiga Santander, con 12 tantos, juegue como medio o interior derecho, la posición en la que más se ha estabilizado en su imponente curso. Desde ahí, ataca, defiende, se desmarca y desborda con soltura.

La amplitud de espacios que puede intuir el Atlético de Madrid en el coliseo azulgrana ofrece otras variantes para ubicar a Llorente, que puede jugar más a la derecha, como extremo; entre líneas, con la agitación que promueve por su velocidad y tiro para conectar con Luis Suárez; o incluso en la delantera junto al uruguayo, por la forma con la que presiona, el dinamismo con el que se mueve y el gol que tiene.