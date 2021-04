De 4 a 10 municipios se sumarán al cierre interior de bares

La Junta de Castilla y León aplicará el cierre del interior de la hostelería a un grupo de entre cuatro y diez municipios a partir del próximo martes al superar los 150 casos de incidencia acumulada a los 14 días. La decisión se adoptará en el Consejo de Gobierno extraordinario del próximo lunes, en el que se evaluará la situación epidemiológica y su tendencia.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno de este jueves, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, indicó en declaraciones recogidas por Ical que entre cuatro y diez municipios podrían sumarse a la restricción que impide el consumo en el interior de los locales de hostelería.

Además, indicó que el próximo lunes se analizará la situación y sobre los que alcancen los 14 días con esta medida indicó que solo podrán reabrir los interiores si al menos durante una semana han tenido menos de 150 casos de incidencia y la tendencia es descendente.

Al respecto, Francisco Igea aseguró que no tendría mucho sentido "entrar y salir" de las restricciones por que durante un día se ha registrado una incidencia inferior a los 150 contagios. Además, aseguró que no cree que se haya producido un "éxodo" desde las poblaciones con esta restricción a otras en las que no se aplica, dada la temperatura primaveral.

Aseguró que no tendría sentido irse de un lugar a otro para tomar una caña en el interior de un bar en lugar de una terraza. Al contrario, aseguró que las medidas están demostrando que surten efecto y son eficaces, porque la incidencia comienza a bajar y no ha subido como en otros territorios.

También advirtió de que no se relajarán las medidas restrictivas, pasando provincias del nivel cuatro -riesgo extremo- al tres en un momento en el que crece la transmisión, puesto que aseguró esto "no lo entendería nadie". Por ello, aseguró que van a esperar a que se registre una tendencia al descenso de forma sostenida, porque indicó van solo tres días en el que se reduce.

Sin embargo, recalcó que parece que la incidencia no crece, pero evitó "echar las campanas al vuelo", porque remarcó que es "muy pronto" para eso. Por tanto, aseguró que el lunes se analizará la situación, pero recalcó que no se ha producido el efecto "temido" de la Semana Santa, aunque reconoció que los contagios han aumentado.

En esa ocasión, el vicepresidente aseguró que las medidas de control han funcionado, se ha producido una menor movilidad que en Navidad y la población ha cumplido las normas establecida. Sin embargo, insistió en que la pandemia se ha estabilizado y no ha entrado en un terreno de decrecimiento.

Finalmente, Igea indicó que esperarán a que empiece a decrecer la incidencia para tomar medidas y confesó que ha renunciado a acertar con las medidas, puesto que ahora se cuestionan que se apliquen restricciones por municipios, alegando que la población puede desplazarse de unos a otros para librarse de ellas, en relación al cierre del interior de la hostelería.