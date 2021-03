La OMS ve "prematuro" predecir el fin de la covid en 2021

El director Ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, ha calificado de "irrealista y prematuro" poder acabar con el coronavirus este año, aunque sí reducir mucho las muertes y las hospitalizaciones.

"Es irrealista y prematuro pensar que podemos terminar con este virus a finales de año. Pero creo que podemos reducir las hospitalizaciones y las muertes este año, para terminar con el miedo y la tragedia de esta pandemia", ha explicado en rueda de prensa este viernes desde Ginebra (Suiza).

"Podemos reducir las hospitalizaciones, las muertes y las enfermedades graves, pero solo podemos hacerlo si la gente de todo el mundo se vacuna. Nuestro objetivo debe ser realmente proteger la vida de las personas y hacerlo lo más rápido posible compartiendo las vacunas que tenemos hoy", ha añadido al respecto la científica jefe de la OMS, Soumya Swaminathan.

Ryan ha celebrado que se empiezan a ver datos de que las vacunas "no solo evitan la enfermedad, sino también previenen la transmisión del virus". "Es muy alentador, aunque necesitamos más datos", ha puntualizado.

Por otra parte, el expertos ha señalado que en estos momentos la OMS se está centrando en "reducir la transmisión para que no surjan más variantes y para reducir las hospitalizaciones y muertes". "La tasa de la enfermedad aumenta en algunos países y tenemos grandes desafíos para que circulen las vacunas de manera equitativa en todo el mundo", ha agregado.

"Es increíblemente importante que no permitamos que aumente la transmisión. Eso aumenta las posibilidades de que haya cambios en el coronavirus que pongan en peligro la eficacia de las vacunas", ha indicado la directora de Inmunización de la OMS, Kate O'Brien.

La epidemióloga líder de la OMS, Maria Van Kerkhove, ha recordado que el virus puede "resurgir", por lo que ha insistido en la necesidad de seguir las medidas sanitarias. "El virus se recupera si le dejamos. No podemos permitirlo. Lo que puedes hacer es limitar tus contactos con otros que no sean de tu hogar. Hay que priorizar la reapertura de escuelas. Eso significa no juntarnos con otras familias y evitar aglomeraciones", ha remachado.

Misma opinión ha compartido el doctor Bruce Aylward, asesor senior de la OMS: "Nuestro objetivo común es salir de la fase grave de la pandemia lo más rápido posible, para recuperar la normalidad lo antes posible. Y la mejor manera de conseguirlo es protegiendo al personal sanitario y a las personas mayores".

237 millones de vacunas para 142 países

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, adelantó hoy que 237 millones de dosis de vacunas anticovid serán enviadas a 142 países hasta finales de mayo, como parte del programa COVAX para garantizar una distribución equitativa de la inmunización.

De ellos, 11 millones se entregarán esta misma semana, señaló el experto etíope, quien anunció que el martes se publicará la lista de envíos de dosis a cada uno de los países de la red solidaria.

Tedros hizo este anuncio en el día en que trabajadores sanitarios de Ghana y Costa de Marfil, primeros países receptores de vacunas a través de COVAX, comenzaron hoy a vacunarse, con dosis desarrolladas por la farmacéutica sueco-británica AstraZeneca, por ahora la principal proveedora para el programa auspiciado por la OMS.

Los dos países africanos recibieron la semana pasada 1,1 millones de dosis, fabricadas para AstraZeneca por el Instituto Serológico de la India.

Aunque el director general de la OMS celebró este primer paso, aseguró que "es lamentable que esta vacunación llegue tres meses después de que las dosis comenzaran en los países más ricos", por lo que redobló su llamada a que las vacunas se distribuyan de forma más justa.

Tedros también criticó que "algunos países sigan dando prioridad a vacunar a sus jóvenes sanos en vez de a trabajadores sanitarios y personas mayores en otras naciones".

"Esto no es una carrera entre países" por ver quien vacuna antes a su población, "sino contra el virus", aseguró el etíope al subrayar que la OMS "no pide a las naciones que pongan a sus poblaciones en riesgo, sino que formen parte del esfuerzo global para eliminar el coronavirus en todas partes".

El programa COVAX, patrocinado por la OMS, la Alianza para las Vacunas GAVI y la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI), tiene este año la meta de distribuir al menos 2.000 millones de dosis en el mundo, 1.300 millones de ellas en países pobres.

Con ellas se espera vacunar antes de finales de 2021 a aproximadamente la cuarta parte de la población de los países de ingresos medios y bajos, dando prioridad a los trabajadores sanitarios, las personas mayores y otras poblaciones de riesgo en la pandemia.