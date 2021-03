"Mi idea es seguir trabajando con el movimiento asociativo"

La abulense Noelia Cuenca es desde mediados de marzo la nueva directora general de la Oficina de Accesibilidad del Ayuntamiento de Madrid, departamento que tiene como funciones impulsar el trabajo coordinado, la innovación, la participación y los canales de comunicación para la promoción de la accesibilidad en la capital de España. En su intensa andadura profesional iniciada en 1998 Cuenca desarrolló diferentes funciones en Aspaym Castilla y León y en la Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados Físicos (PREDIF), además de asumir, entre los años 2007 y 2015 y de la mano de Miguel Ángel García Nieto, la Concejalía de Accesibilidad en el Ayuntamiento de Ávila, entre otras funciones. Ahora da el salto a Madrid.

¿Cómo afronta su nueva responsabilidad al frente de la Oficina de Accesibilidad del Ayuntamiento de Madrid? No sé si ha aterrizado ya...

Estoy en ello, esto es muy grande, estoy recibiendo mucha información para intentar conocer cómo está organizado el Ayuntamiento a nivel interno y cuál es el trabajo realizado en temas de accesibilidad. El que se haya impulsado esta dirección ahora no significa que no se haya trabajado anteriormente, se han hecho muchas cosas. Lo afronto con mucha ilusión y también con mucha responsabilidad. El hecho de que haya sido la discapacidad (CERMI) quien ha confiado en mí y me propuso al Ayuntamiento es una satisfacción muy grande pero también un motivo de más responsabilidad.

Tras su paso por el Ayuntamiento de Ávila había vuelto a Predif, ¿qué le ha llevado a dar este paso y regresar a la administración?

Me costó decidirme. Es un cargo de mucha responsabilidad pero lo que me impulsó a dar el ‘sí’ fue que muchas personas de entidades de personas con discapacidad me animaron y me dijeron que tenía que ser yo y que sí que podía. Al final dije que ‘sí’ por ellos pero con toda la prudencia y compromiso del mundo.

De Ávila a Madrid hay una diferencia muy importante en cuanto a la dimensión de la ciudad y del reto, ¿no le da algo de vértigo?

Mucho, sí, porque el Ayuntamiento de Madrid solo en funcionarios tiene casi 40.000, casi como la ciudad de Ávila. La labor de la oficina es sobre todo el trabajo transversal con todas las áreas municipales. Ya de por sí es un trabajo complicado en una ciudad como Ávila, así que en Madrid mucho más. Tienen encauzado lo que va a ser la dirección general, ya llevan un año funcionando, aunque con las dificultades de la pandemia ha sido un año atípico. Agradezco la labor de la persona que estuvo antes al frente, que creo que encauzó muy acertadamente la oficina y eso va a dar buenos frutos. Hay una Mesa de Accesibilidad, donde hay tres grupos de trabajo (estrategia, transversalidad e innovación) y ya he estado trabajando con ellos, y creo que se pueden obtener resultados muy positivos.

¿Cuáles son los principales retos?

El principal reto es el conjugar el trabajo interno con el externo. Si presumo de algo que se hizo bien en Ávila es que hubo muy buena conexión con las entidades del tercer sector a través del Consejo Municipal de las Personas con Discapacidad, y mi intención es trabajar de la misma manera. Creo que no se puede avanzar sin ir de la mano y en coordinación con las entidades del tercer sector porque son las que más saben. Quiero que trabajemos juntos, escucharles, tener en cuenta sus necesidades y que nos acompañen en el desarrollo de una ciudad más accesible y más amigable para todos. Y por supuesto con el resto de áreas municipales.

