Simbiosis gráfica y poética entre Soria y Machado

El Torreón de los Guzmanes acoge desde este lunes la exposición ‘Campos de Castilla’, una muestra que recoge 34 imágenes del fotógrafo soriano César San Marcos en las que hace un recorrido por los campos de Soria inspirándose en los versos del poeta Antonio Machado, que tan estrecha vinculación tuvo con esa tierra castellana.

La exposición, que permanecerá hasta el 24 de septiembre en el patio de armas del Torreón de los Guzmanes y se podrá visitar de lunes a viernes de 12,00 a 14,00 horas y de 17,30 y las 19,30 horas, llega a la sede de la Diputación de Ávila gracias a la colaboración con el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, según explicó el diputado de Cultura, Eduardo Duque.

En su presentación, el técnico de Promoción Cultural del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Jesús Bustamante, precisó que este proyecto lleva recorriendo la Comunidad desde 2019, y previamente se ha podido contemplar en Cantalejo (Segovia); en la sede de la Fundación, en el Palacio de La Isla, en Burgos; en Aranda de Duero, y en Peñaranda de Bracamonte. No obstante, señaló que este proyecto, con el que se quiere homenajear a Antonio Machado y a la provincia de Soria, antes de esta etapa, tuvo una primera que arrancó en 2007 de la mano de la Fundación Caja España y recorrió 19 localidades castellanas y leonesas.

Profundizando en las raíces de la exposición, César San Marcos, autor de las fotografías y comisario de la muestra, aseguró que «es una exposición de largo recorrido, con dos etapas. Arrancó con la llegada de Antonio Machado a Soria en su centenario, en el año 2007, en otro formato, con marco de haya, cristal, muy difícil de mover, pero a pesar de ello estuvo en 19 localidades durante siete u ocho años». Posteriormente, con motivo del 80 aniversario de la muerte de Antonio Machado, arrancó una segunda etapa de la mano de la Junta de Castilla y León y del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y «sigue su itinerancia».

César San Marcos, natural de Soria, explica que «fui estudiante durante todo el Bachillerato en el instituto Antonio Machado de Soria. Y esta exposición está basada en el poemario del libro ‘Campos de Castilla’». San Marcos recalca que «yo he hecho muchas fotografías de paisajes de Castilla y León, de toda España, he viajado por varios países», pero con esta exposición ha querido dar un paso más y no ha consistido únicamente en «fotografiar los campos de Soria, sino complementar los versos con la fotografía. Eso me ha llevado un tiempo, porque yo iba con una edición de Geoffrey Ribbans de ‘Campos de Castilla’, en un formato muy pequeño, y cuando realmente veía un paisaje que era atractivo fotogénicamente intentaba complementar con el verso». Por eso, siguió diciendo, «si esta exposición tiene una razón de ser es esa simbiosis entre fotografía y verso».