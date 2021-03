Ávila, crítica con el retraso de la desescalada

Las decisiones adoptadas por el Consejo de Gobierno extraordinario de la Junta de Castilla y León sobre la relajación de restricciones relacionadas con la COVID-19, llevaron al presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, a mostrar su “contrariedad” porque “Ávila tenga que esperar una semana más a abrir negocios declarados no esenciales cuando los datos de ocupación de la UCI hablan por sí solos acerca del esfuerzo que está haciendo la sociedad abulense por doblegar esta tercera ola de la pandemia”.

García destacó que “la provincia está trece puntos porcentuales por debajo del umbral establecido hoy por la autoridad sanitaria para comenzar la desescalada a partir del próximo lunes. No hablamos de un dos o de un cinco por ciento. Si en otras ocasiones la reapertura se ha hecho por provincias, no veo por qué ahora no ha podido ser así”.

En cualquier caso, el presidente puso de manifiesto “el titánico esfuerzo de la sociedad y de colectivos concretos, de sectores económicos afectadísimos por la pandemia, que llevan un año de responsabilidad total, acatando todas las normas y atendiendo cada recomendación” y ha deseado que “por fin, el próximo lunes se produzca la relajación de las medidas para que los negocios puedan volver a funcionar, siempre pensando en que lo primero es la vida, pero también que la vida depende en buena medida, tras la salud, de la economía”.

En la misma línea, el alcalde de la capital abulense, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, señaló que “desde el Ayuntamiento de Ávila consideramos que una vez que los indicadores sanitarios así lo permiten, se debe comenzar la desescalada cuanto antes. Son muchos los sufrimientos, desde el punto de vista económico, que están padeciendo sectores como la hostelería, el comercio o el turismo de nuestra ciudad, y por eso necesitamos que ya que los indicadores sanitarios acompañan, comencemos cuanto antes”.

“Desde aquí pedimos a la Junta de Castilla y León que permita que ciudades y provincias como Ávila puedan comenzar la desescalada”, aseveró Sánchez Cabrera.

SECTORES AFECTADOS.

Los sectores afectados por la anunciada relajación de las medidas restrictivas adicionales a partir de la próxima semana, si se cumple la condición del 35% de ocupación media en las UCI, fueron también muy críticos con las decisiones adoptadas por el Gobierno regional este lunes. Así, el presidente de la Federación Abulense de Hostelería, Fernando Alfayate, criticó los «cambios de opinión de la Junta sin criterio». «Cambian de criterio como de calcetines, pues primero nos dicen que cuando haya un número determinado de camas ocupadas en la UCI nos iban a desescalar por provincias, nos hacen ilusionarnos, y luego de la noche a la mañana cambian de opinión, sin criterio, y nos fastidian de nuevo», afirmó.

«Nos han demostrado que no podemos fiarnos de ellos, pues sus decisiones no tienen ningún rigor científico y se están saltando todas las leyes», subrayó Alfayate, quien insistió en que «no nos fiamos, no porque creamos que no van a abrir, sino porque nos están restringiendo un montón de derechos». «La gente del sector está muy enfadada y desde la federación intentaremos apagar esos enfados porque estamos en contra de la violencia, pero la gente está desesperada», indicó.

También el «desánimo» fue la palabra más repetida por la gerente del Centro Comercial El Bulevar de Ávila capital, Laura Álvarez, quien comentó que «respetamos la decisión, pero no compartimos los criterios, porque no creemos ser la causa de la subida de la incidencia de la covid».

«No entendemos por qué seguimos cerrados y qué criterio siguen para que unas tiendas puedan abrir y otras no dentro de un mismo espacio», aseveró Álvarez, quien recordó que «hay familias que llevan con sus negocios más de dos meses cerrados y en el caso del comercio, no reciben ningún tipo de ayuda, al margen de las bonificaciones que el centro comercial les pueda hacer». «Espero que una vez que abran no vuelvan a cerrar», remarcó.

También muy críticos se mostraron desde el sector de los centros deportivos y gimnasios, pues como apuntó el responsable de Tres60, David Bores, «contábamos con haber abierto ya hace tiempo, por la situación de Ávila, por el estado del deporte en general y porque no es el foco principal de contagios». «Todo lo que sea ir abriendo, cuanto antes mejor, pero contábamos con abrir mucho antes», señaló, pues a su juicio, «la situación de los centros deportivos permite abrir en toda España». «Si se cumple el plan de vacunaciones y se dan cuenta de que el deporte no es simplemente ocio, sino un beneficio para la sociedad, creo que el deporte no tendrá que volver a cerrar», concluyó.

En similares términos se expresó el responsable del 88 Torreones, Roberto Garcinuño, que aseguró que «esperábamos empezar la semana pasada porque la situación ha mejorado, pero al decirnos que no se podía, estábamos seguros de que podríamos abrir seguro este miércoles, y ahora uno ya no sabe ni qué decir». A su juicio, «la necesidad de hacer deporte es fundamental para mucha gente y además hay familias que dependen económicamente de los centros deportivos».

También explicó que «estamos haciendo casi más trabajo preparando el centro para la reapertura que cuando estamos abiertos y evidentemente el malestar es general».