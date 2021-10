Empresarios de Vicolozano demandan información de mejoras

Los empresarios del polígono de Vicolozano reivindican información sobre las mejoras previstas en esta zona industrial de la capital abulense y en esa línea este miércoles habían convocado a todos los grupos políticos del Ayuntamiento a una reunión a la que finalmente solo asistieron representantes del Partido Popular y el PSOE, al entender el equipo de gobierno de Por Ávila que ese “no era el formato adecuado”, según explicó el presidente de la asociación empresarial, Miguel Ángel del Monte, quien confirmó la propuesta del gobierno municipal de una reunión para el próximo 20 de octubre “cerrada, a la que podrán asistir como máximo tres empresarios y sin presencia de la oposición”.

Del Monte quiso dejar claro que con el formato planteado por la parte empresarial se busca alejarse de cualquier comportamiento partidista, pues “el objetivo de esta reunión es trasladar a nuestros representantes la problemática que vive el polígono, recordarles sus promesas electorales e ir trabajando”. “Han pasado más de dos años desde que el equipo de gobierno está funcionando y nos parecía más que razonable empezar a trabajar en esas mesas de trabajo que se prometieron al inicio de la legislatura”, comentó el presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono de Vicolozano, quien añadió que “nosotros nos adaptamos a cualquier punto de vista de cualquier partido político y entendíamos que debíamos estar todos porque no queremos un debate político. Y por respeto, hemos decidido mantener la reunión con los partidos que han aceptado nuestra propuesta”.

Explicó Miguel Ángel del Monte que en este tiempo “ha habido ciertas mejoras”, pues “hemos hecho algún redireccionamiento de calles, pero en lo importante, lo que nos permitiría crecer, es posible que se haya avanzado mucho, pero nosotros no lo sabemos y eso es precisamente lo que demandamos, juntarnos todos y que nos den información sobre la expansión del polígono o la red eléctrica que tiene que venir, porque hay carencias de electricidad incluso para que los que estamos podamos crecer”. “Posiblemente ya esté en marcha, pero necesitamos información y posiblemente sea el 20 de octubre cuando nos la den”, comentó el presidente de los empresarios de Vicolozano, quien aseguró que “estamos bastante mal como para no aceptar esa reunión y las que nos propongan”.

Entre las demandas de los empresarios de este polígono, Del Monte explicó que “demandamos mayor seguridad y limpieza, que son evidencias; tener los suministros básicos para poder crecer. Es importante que vengan empresas, pero también lo es que las que estamos se mantengan, y muchas de las que estamos quieren crecer y no tenemos medios para hacerlo. No culpamos a nadie, pero por eso queremos trabajar en conjunto para la mejora del bien común. Creemos que los espacios industriales son uno de los motores importantes de la ciudad y en este caso nos hemos quedado en el camino”.

Actualmente el polígono tiene 82 empresas de distinto calado. “Hay grupos importantes que siguen realizando inversiones y que curiosamente están alejados de la información. Eso es importante para animar al resto de empresarios a seguir invirtiendo y de ahí que queramos lavar la imagen del polígono y confirmar a cualquier inversor que existe la posibilidad de asentarse. Por eso queremos información, porque nos llegan oportunidades de negocio que no sabemos qué contestar. No se sabe si hay suelo disponible, por ejemplo”, señaló Miguel Ángel del Monte, quien subrayó que “estamos vendiendo planes industriales, pero para dónde si no tenemos infraestructuras para poder acogerlos o a lo mejor sí, pero no tenemos información”.