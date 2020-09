"El sueño de Tokio está muy lejos, pero se intentará"

La atleta abulense Andrea Jiménez se coronó el pasado fin de semana como campeona de España en las disciplinas de 400 metros lisos y 4x400, un hito que sin duda demuestra que, pese a su temprana edad, ya no se trata en absoluto de una sorpresa, sino de la rival a batir para todas las demás. Con estos dos títulos conseguidos en la competición que tuvo lugar en Getafe, Andrea ha demostrado el techo tan alto que tiene como atleta, un techo que ella misma sigue buscando cada día, pese a los contratiempos sufridos el último año. La velocista del Playas de Castellón nos ha comentado como han sido estos meses previos al título, ha analizado el transcurso de la competición, y ha valorado nuevos retos y objetivos.

¿Ha resultado duro volver a los entrenamientos después de estos meses de confinamiento?

Sí, después del confinamiento han sido muchos meses sin tocar las pistas, sin poder correr, y sí es verdad que en casa tenía una estática, tenía un par de gomas, un par de pesas, y al final puedes ir haciendo algo para mantener un poco la forma, pero en realidad no se asemeja en nada al correr ni a los entrenamientos de la normalidad. Cuando retomamos los entrenamientos empecé rodando, incluso había días que mezclaba rodar con caminar, para ir adaptándome porque al final es un cambio muy grande.

¿Ha cambiado algo en tu forma de entrenar en comparación a cuando lo hacías antes del confinamiento?

Lo que es el entrenamiento en sí sigue siendo igual, sí es cierto como comentaba antes que tardé en recuperar esa normalidad, porque si de primeras haces unos entrenamientos como hacías antes de estar en casa lo más probable es que te lesiones. Lo único que cambia es que yo entreno en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid y no puedo hacerlo con mi grupo. Estoy entrenando sola con mi entrenador y eso sí que lo noto.

En relación a lo acontecido el pasado fin de semana, ¿cómo te encontraste?

Pues la verdad que muy bien. Estaba entrenando bien, me notaba en buena forma, y en las condiciones a las que había ido anteriormente había hecho buenas marcas. Sabía que yo llegaba bien para correr y bueno, al final así fue. Me tocó correr por la calle seis, solo tenía dos atletas exteriores, y tampoco tienes mucha referencia, entonces al llegar a la última curva aún tenía alguna atleta por delante pero en la recta ya conseguí ponerme primera y pude cruzar la meta en esa posición.

¿Qué condiciones encontrasteis en la pista?

La pista de Getafe tiene fama de ser muy dura, Y eso es bueno para la velocidad, porque las pistas duras en general suelen ser pistas rápidas, Pero en mi opinión y también según la de otras atletas con las que he hablado, en este caso estaba demasiado dura, de hecho, durante el primer día el acelerar me costó un montón, sobre todo el adaptarme, era casi como pisar cemento. Por lo demás quizás sí hizo un poco de viento pero nada fuera de lo normal.

¿Desde un primer momento ya te veías con opciones como favorita?

Sí, por marcas de la temporada, que al final yo creo que son algo muy importante porque refleja un poco como has estado últimamente. En este caso llevaba la mejor marca y eso me hacía pensar que iba a estar luchando por el título.

Ya ganando competiciones en categoría absoluta, ¿se ha notado ese cambio de competir con atletas de tu edad a competir con las mejores?

Yo creo que poco a poco me he ido adaptando. Desde hace tres años o así ya empezaba a competir en alguna carrera en categoría absoluta, es decir, no ha sido de repente llegar y ser campeona de España absoluta, si no que poco a poco he ido progresando y subiendo, pero es verdad que se nota, sobre todo en pista cubierta, que las mayores tienen más experiencia y al final eso son cosas que solo te lo dan los años.

En la final de 400 metros lisos no pudiste batir tu récord personal, ¿ha sido a causa del confinamiento u otro contratiempo, o simplemente ha sido algo circunstancial?

Yo creo que por poderse, se podría haber batido el récord. Como te comentaba venía preparada para hacer una muy buena marca, es verdad que nunca se sabe, pero a pesar de todo este parón yo creo que ahora mismo tengo esa velocidad en las piernas, aunque al final no haya salido, pero creo que estoy preparada para batir esa marca.

Tras hacerte con el campeonato de España absoluto, ¿cuál es el siguiente objetivo como atleta?

La verdad, por lo cerca que lo hemos tenido esta temporada, mi siguiente objetivo es bajar mi marca personal. Estamos rozando esos tiempos, y me estoy proponiendo el bajar de 53, ese es uno de mis principales objetivos.

En menos de un año son las olimpiadas de Tokio, ¿es algo factible o es un sueño que queda muy lejos?

A día de hoy sigue siendo más bien un sueño, la marca para acceder es muy, muy exigente, y es muy difícil que baje tanto mi marca en un solo año. Y aunque también sigue siendo muy difícil, veo más opciones en el 4×400 y en los relevos de 400 mixtos. Es cierto que está todo mucho más abierto en esas dos disciplinas, pero aún así sigue siendo complicado, pero bueno, nosotros lo vamos a intentar.