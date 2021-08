‘Azul y canto’, el nuevo poemario de Sáez Canto

Mañana miércoles, a partir de las 22 horas, la plaza de San Bartolomé de Pinares acogerá la presentación del poemario ‘Azul y Canto’, el nuevo poemario de Juan Alberto Sáez Canto, que contiene un centenar de poemas que invitan al lector a compartir un emotivo recorrido por la historia, los paisajes, los rincones, los personajes, las vivencias y las fiestas tradicionales de la villa de San Bartolomé de Pinares. El poemario concluye con una identificación del autor con la ciudad de Ávila, a la que estuvo ligado en sus años de estudiante y ahora, desde la distancia, se siente como una piedra más de su muralla.

«Amo mi tierra –señala el autor–, mi pueblo de San Bartolomé de Pinares. Lo amo como cualquiera de sus hijos, ya sean naturales, igual que yo, o descendientes, o descendientes de descendientes…El arraigo parece infinito. A pesar de la distancia geográfica, vivida como la vive cualquier emigrante, no ha habido día, durante más de treinta años, que no haya pensado en mi pueblo, que no haya recordado alguna vivencia, alguna persona, algún paisaje, alguna tradición, algún aroma, algún sonido, algún gesto…Me siento como una prolongación natural de su paisaje, como un reflejo de cualquier getuño de su gente con el que me identifico, más allá del paisanaje, como hermano que comparte los rasgos heredados de una misma madre…» Y añade: «Cada verso de este libro es un latido de mi vida a través del recuerdo nostálgico de la ausencia. Es mi tiempo vivido, sentido, compartido, heredado de otras generaciones anteriores. Es mi tiempo añorado, deseado, pendiente todavía de vivir…»

Autor. Juan Alberto Sáez Gordo, autor del poemario, nació en San Bartolomé de Pinares, en 1958. Reside actualmente en Mollet del Vallés (Barcelona) donde ejerce como profesor, psicólogo y pedagogo orientador en un instituto de enseñanza secundaria (Institut Mollet). Diplomado en Profesorado de Educación General Básica por la Escuela Universitaria de Ávila y licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es coautor, junto a Diego Martín Peñas y Fco Javier Jiménez, del libro “San Bartolomé de Pinares, Memoria y Prospectiva” (Diputación Provincial de Ávila. Institución Gran Duque de Alba, 1997). Ha publicado tres poemarios: ‘Con ella’, ‘La vida en verso de un instituto’ y ‘Azul y Canto’.