Sin constancia del retraso en la adjudicación de la piscina

La piscina cubierta de la zona sur de la capital tenía que tener aprobado el nuevo proyecto antes del 1 de abril de cara a ofrecer una propuesta de adjudicación en el mes de mayo para poder reanudar las obras, todavía paralizadas, en el verano de este año con vistas a su conclusión en el verano de 2022. A ello se comprometió el Ayuntamiento de Ávila en el cronograma de actuación presentado a la Junta a finales de 2020 para seguir optando a las ayudas de la Administración regional tras justificar los retrasos en el proyecto, pero al menos el primer paso no se está cumpliendo a tiempo. El director general de Administración Local de la Junta, Héctor Palencia, reconoció este martes que “a día de hoy no nos consta la aprobación del proyecto y tenía que haber sido el 1 de abril”, un retraso de “veinte días mínimo” al que, de momento, resta importancia. “Hay que tomar los pasos intermedios en ese cronograma facilitado por el Ayuntamiento como orientativos para su cumplimiento”, dado que “el objetivo de la adjudicación de las obras antes de finales de mayo no tenemos constancia de que se vaya a retrasar”, señaló a preguntas de este medio.

Con un plazo previsto de ejecución de las obras de doce meses, para la Junta por tanto sigue siendo factible “el objetivo de que en el verano de 2022 los clubes de natación y salvamento y socorrismo, las asociaciones de vecinos y del Tercer Sector y los ciudadanos abulenses puedan disfrutar de la nueva piscina cubierta de Ávila”, subrayó Palencia.

El director general de Administración Local recordó el compromiso de la Junta de Castilla y León con el proyecto y destacó que “el cien por cien de los fondos abonados y ejecutados en la piscina cubierta, derivados de un defecto estructural de la antigua piscina cuya titularidad era de la Junta en el momento de su construcción, han sido financiados íntegramente por la Junta”, en el marco del “reparto acordado al 60-40% entre Junta y Ayuntamiento”.

Tras varios meses de paralización de un proyecto que fue adjudicado a la empresa Castellano Leonesa de Medio Ambiente SL en octubre de 2018, en el precio de 3,2 millones de euros y con un plazo de ejecución de 15 meses, y que se topó con discrepancias entre la empresa adjudicataria y la dirección facultativa que obligaron a resolver el contrato y anunciar la licitación de un nuevo pliego, Junta y Ayuntamiento se reunieron para determinar un nuevo cronograma de actuaciones que pasan por la reanudación del proyecto en esta primavera. El alcalde comentó hace unas semanas que esperaba cumplir con los plazos pero a la Junta todavía no le consta la aprobación del proyecto, aunque tampoco que la adjudicación se vaya a retrasar.

El último paso conocido fue la adjudicación, hace casi un mes, del contrato que permitirá la finalización de la redacción del proyecto definitivo para la nueva piscina cubierta.