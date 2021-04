Los fondos incondicionados a los ayuntamientos crecen un 25%

La Junta de Castilla y León ha resuelto el Fondo de Participación de las entidades locales en los impuestos propios de la Comunidad por importe de 15,2 millones de euros, lo que supone un un 25 por ciento con respecto al año pasado. Además, a diferencia de otros ejercicios, las transferencias incondicionadas se llevarán a cabo a lo largo del mes de mano para que los municipios de menos de mil habitantes destinen ese dinero a cualquier tipo de gasto de decidan, ya sea corriente, de inversión o financieros.

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, anunció hoy que el Consejo de Gobierno de la Junta de la próxima semana aprobará , para su "inmediata" publicación en el Bocyl antes de finalizar de abril, la orden de la Consejería de Presidencia que resuelve el fondo que configura el modelo de participación de las entidades locales en los ingresos de la Comunidad. De esta manera, cada uno de los 2.248 municipios y las nueve diputaciones provinciales recibirán sus cuantías individuales en sus cuentas bancarias.

Ibáñez subrayó en declaraciones recogidas por Ical que el ejercicio de 2021 será "histórico" no solo por la cuantía del fondo, que es un 25 por ciento más que el ejercicio pasado, sino que, además, este dinero no se verá reducido en los próximos años, por lo que se consolida "más y mejor" la financiación incondicionada para las entidades locales.

Otra de las novedades es que el fondo se desarrolle a través de un mecanismo "más moderno" y "más eficiente", que simplifica y mejora el acceso a este dinero para los municipios más pequeños, de menos de mil habitantes. Así, mientras que hasta ahora se recibían estas cuantías en tres pagos cuatrimestrales, a partir de este año recibirán la totalidad de la cuantía que les corresponde en un solo pago en los próximos días. El resto de municipios y las diputaciones lo recibirá en tres pagos en cada cuatrimestre.

“Esto supone un adelanto efectivo de ocho meses para 2.028 municipios de Castilla y León, el 90 por ciento del total de municipios de la Comunidad. Y lo hacemos ahora, cuando más se necesita, cuando nuestro mundo local está afrontando una situación difícil a consecuencia de la pandemia”, significó el consejero de la Presidencia.

Cuantías "ciertas" y "definitivas"

El reparto de los fondos se basará en criterios objetivos, regulados por la ley, con un término fijo y otros variables como la población, el ámbito competencial por cada tramo municipal, los habitantes mayores de 65 años o el número de entidades locales menores. Ibáñez destacó que la particularidad del modelo permitirá garantizar las cuantías al ser "ciertas" y "definitivas", por lo que las entidades locales no tendrán que reintegrar parte de esas partidas. No en vano, se calculan sobre los datos de ingresos del presupuesto ya liquidado en el anterior ejercicio. "Algo muy distinto a las participaciones locales en los ingresos del Estado para este año que al tener un carácter de anticipo y, ante la altísima posibilidad de que no se alcancen las previsiones de ingresos estimadas por el Estado en sus presupuestos, tendrán que reintegrar parte de esos fondos, con el consiguiente quebranto de sus arcas públicas. Algo que ya ocurrió en la anterior crisis financiera pero parece que, por desgracia, va a repetirse", manifestó.

Reiteró la importancia de este fondo, que está gestionado a través de la Dirección General de Administración Local, ya que los pequeños municipios podrán satisfacer, de forma inmediata, las demandas y necesidades de los ciudadanos y la posibilidad de llevar a cabo políticas locales derivadas de la pandemia del COVID.

Por ejemplo, citó, según recogió la Agencia Ical, que los ayuntamientos podrán destinar ese dinero a gasto corriente como ampliar o conceder nuevas ayudas directas a la hostelería, poner en marcha iniciativas para reactivar la actividad comercial como los bonos descuento y otras ayudas directas para pymes y autónomos e incluso complementar las ayudas que han recibido de los fondos extraordinarios de la Junta para la limpieza de los centros escolares

En el caso de aplicarlo a inversiones, se podrán destinar estos fondos para la sustitución de tuberías u otras instalaciones de fibrocemento, la modernización del equipamiento para la recogida de basuras o prevención y extinción de incendios, y el arreglo o la iluminación de calles, entre otras muchas. Por último, siempre que su situación prespuestaria y financiera sea positiva, las entidades locales podrían optar por el gasto financiero y así amortizar deuda local.

Ángel Ibáñez subrayó que Castilla y León es una de las cinco comunidades de régimen común (junto a Madrid, Baleares, Andalucía y Valencia) que tiene implantado desde el año 2015 un modelo de participación de las entidades locales en la recaudación de sus impuestos propios, que garantiza por ley a sus entidades locales la existencia de un fondo incondicionado que, distribuido con criterios objetivos, permite a cada municipio y provincia la percepción cada año de una suma de incondicionados para la prestación de los servicios públicos locales y el ejercicio de la política municipal.

Los 15,2 millones que serán aprobados la próxima semana se suman al Fondo de Cooperación Económica Local General 2021, que se resolvió en el mes de enero y por el que ya se han concedido subvenciones a las entidades locales por importe de 48,4 millones de euros. El consejero también se refirió a los más de 93 millones de los fondos extraordinarios de financiación local para financiar las políticas y distintos gastos ocasionados por el COVID-19 en el mundo local. Un dinero que se ha destinado tanto a los servicios sociales como el empleo, pasando por las inversiones sostenibles, el comercio y los gastos de limpieza en los colegios. Ibáñez sacó pecho al asegurar que Castilla y León es la autonomía que más importe en fondos extraordinario ha movilizado en España y la única administración que ha aportado a las entidades locales en Castilla y León.

“Este Gobierno tiene el municipalismo en su ADN, esto significa gobernar pensado en nuestro mundo local, que es la representación de una Comunidad extensa y vertebrada por 2.248 municipios. Hemos sido una comunidad autónoma ejemplar y referente en la solidaridad con el mundo rural mientras que el Gobierno de España no ha aportado un solo euro adicional a las entidades locales de Castilla y León para hacer frente a los gastos ocasionadas por la pandemia", afirmó.

Modelo de financiación

En este sentido, Ángel Ibáñez reiteró que la Junta sigue al lado de las entidades locales en la reclamación al Ejecutivo central para abordar, "de una vez", el nuevo modelo de financiación, que debe ser autonómico y "acompasado" con las administraciones locales. "Otras comunidades piensan en que solamente hay que modificar el modelo de financiación autonómica pero Castilla y León quiere que sea tratada con mayor justicia en el reparto del dinero con los criterios marcados pero también que se incorpore la modificación de la financiación de las entidades locales por que son los que prestan los servicios más inmediatos a los ciudadanos. Además, es fundamental que tengan una dotación económica suficiente y adecuada para la prestación de sus servicios", añadió.

Además, aprovechó la rueda de prensa para mostrar su apoyo a la reivindicación de las entidades locales de Castilla y León, defendida por la Federación Regional de Municipios y Provincial (FRMP) para que el Gobierno de España dote, de una vez por todas, un fondo extraordinario no reembolsable para estas administraciones. "Es un clamor en el mundo local", aseveró.