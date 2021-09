El Real Ávila gana en confianza

Comenzó la temporada 2021-22 en la Tercera RFEF - Grupo VIII. «Empezar sumando de tres es importante» decía Borja Rubiato nada más acabar el partido, su estreno ‘oficial’ en el banquillo encarnado. No es un tópico. Después de toda una vida como jugador, sabe de lo que habla en esta nueva etapa como técnico. Porque el Adolfo Suárez estaba de estreno. No sólo era la puesta de largo de Borja, sino de un vestuario con muchas caras nuevas. Sólo tres –Llorián, Carlos Pascual y De Mesa– de los once elegidos sabían lo que era vestir la camiseta encarnada con tres puntos sobre el césped. La pretemporada dejó buenas sensaciones, pero no es la primera vez que los amistosos juegan malas pasadas a las ilusiones encarnadas.Aún es pronto, pero empezar con tres puntos en el bolsillo y un triunfo ante tu afición es un margen de confianza con el que seguir asentando la nueva propuesta.

«Aún nos queda mucho» señaló Rubiato tras mostrarse como un equipo compacto, sacrificado en defensa y vertical en ataque pero aún con cuestiones por pulir. Si quería intensidad, intensidad mostraron. «Estamos en forma. Tenemos ese fondo físico que nos puede hacer ganar bastantes partidos» señalaba al final Espada, autor del 1-0, en un guiño a la labor del preparador físico, Alberto. En Tercera, la actual y la antigua, no son pocos los partidos que se ganan o pierden desde el otro fútbol. Y no quiere Rubiato que se le escapen.

Reafirmó la victoria ante el Ribert una propuesta de fútbol que el próximo sábado –18,00 horas– afrontará un escenario y rival muy diferente. Porque los encarnados pisarán ElMontecillo para verse las caras con una Arandina a la que el estreno le llevó a verse las caras con un Mirandés B (2-1) que está en el grupo de favoritos. Los de Álex Izquierdo tendrán ganas, tantas como las de los encarnados por saber si su propuesta está preparada para el desafío.

Las mismas ganas que tendrá el Colegios Diocesanos UCAV que acabó el fin de semana decepcionado tras saborear por momentos un valioso empate en Los Dominicos y perderlo en el 93’ con el gol de Esaú, que hacía el 1-0 en la prolongación de un saque de banda. «No se le puede reprochar nada al equipo» señaló Somoza a su conclusión pese a lamentar el gol en una de esas jugadas que siempre advierten los entrenadores. Era una salida complicada de inicio. Ahora llega el momento de estrenarse en casa, el próximo sábado –18,15 horas– ante un Santa Marta que comenzó la temporada con victoria ante el Salamanca B (2-1). Yen el Sancti Spíritu no hay margen a la equivocación.Mucho menos ante rivales directos de los llamados a pelear por tu zona de ‘confort’.