La Liga Nacional 2021 se decidirá en Ávila

El karate español al máximo nivel estará en Ávila el próximo mes de diciembre. Ha encontrado su sitio la Real FederaciónEspañola de Karate, que en los últimos años no ha dudado en contar con la ciudad amurallada para sus competiciones. Lo seguirá haciendo a futuro –en 2022 habrá nueva cita asegurada– pero en especial a presente, con la Final de la Liga Nacional de Karate 2021, uno de los principales eventos –junto con el Campeonato de España– del karate español y que entre el 17 y el 19 de diciembre llenará el pabellón de SanAntonio con un torneo con cerca de 900 participantes y con un importante impacto deportivo, social y económico en la ciudad. Porque se esperan más de 1.500 personas en una competición que se abrirá el viernes –es una de las novedades de esta temporada– y en la que podrían estar presentes los olímpicos Sandra Sánchez y Damián Quintero. «Espero que estén nuestro olímpicos. No será sencillo, pero compitan o no vamos a tratar de que nos acompañen» anunciaba AntonioMoreno, presidente de la RFEK, en una mañana de presentaciones tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación Provincial, cuyos convenios y colaboración han hecho posible tener de nuevo lo mejor del karate español en Ávila. Eso y la labor de Ángeles Encinar, Nines, que desde hace unos años se ha empeñado en convertir Ávila en una sede fija de campeonatos nacionales. Bendito empeño.

«Son ya cuatro años en los que la Liga Nacional de Karate viene a Ávila y ya digo que en 2022 y 2023 volveremos con éste u otros campeonatos similares» señalaba AntonioMoreno en la presentación de la Final de la LNK 2021. «Estarán los ocho mejores por categoría y peso, tanto en kumité como en kata». Los mejores alevines, infantiles... Hasta sénior. «Este año se incorpora el viernes como jornada, lo que significa que la gente llegará el jueves. Haremos un turismo deportivo que vendrá muy bien a la ciudad. La hostelería y la restauración estarán agradecidas».

Respaldo institucional y respaldo económico desde el Ayuntamiento de Ávila –se firmaba un convenio por valor de 8.000 euros– y desde la Diputación provincial –6.000 euros– para hacerlo posible.