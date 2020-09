Fernández critica la «indolencia» ante el inicio del curso

«Indolencia, desidia y pasividad y una falta absoluta de planificación» son algunos de los reproches que el líder autonómico de Podemos, Pablo Fernández, realizó este martes al ejecutivo que lidera Alfonso Fernández Mañueco, en lo que atañe a las medidas para el inicio del curso escolar marcado por la pandemia. El también procurador en las Cortes regionales consideró que la Comunidad necesita la contratación de 2.300 docentes más «para garantizar una vuelta al cole segura» y recalcó que las incorporaciones anunciadas por la consejera de Educación, Rocío Lucas, sirven poco más que para cubrir las jubilaciones previstas.

En una comparecencia en la capital leonesa, con declaraciones recogidas por la Agencia Ical, Pablo Fernández recalcó que su formación reclama una bajada de ratios de alumnos en las aulas de hasta un máximo de diez en Educación Infantil y de 15 para Educación Primaria y reducir la interinidad de los docentes, que en Castilla y León es de más del 20% a pesar del compromiso de reducirla a un cinco por ciento.

También consideró que el gobierno autonómico «descuida» la limpieza y desinfección de los centros educativos y respecto a las actividades extraescolares reclama que la Junta dé marcha atrás y permita que se impartan, porque eliminarlas afecta a 10.000 empleos en la Comunidad y priva a los escolares de aprender y practicar idiomas y deportes o asistir a clases de refuerzo y actividades de ocio.

Pablo Fernández también se refirió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como «un auténtico peligro público y está haciendo una gestión absolutamente catastrófica y calamitosa en consonancia con la que está realizando el señor Fernández Mañueco».

Preguntado sobre la reunión mantenida por Alfonso Fernández Mañueco, Emiliano García-Page e Isabel Díaz Ayuso, apuntó que cualquier tipo de coordinación entre administraciones le parece buena, aunque matizó que no espera medidas ni protocolos concretos tras ese encuentro. «Todo lo que sea coordinar creo que es positivo, pero cuando en esa reunión dos de los tres presidentes está perpetrando una gestión absolutamente nefasta pues yo no sé si será mejor que se queden quietos a que tomen medidas como las que están desarrollando en Madrid o en Castilla y León, que son absolutamente ineficaces y que no han servido para lo que deberían», añadió.