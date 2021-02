El alcalde defiende la "legalidad" de la contratación

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, respondió a las críticas del PSOE sobre supuestas “anomalías” en las contrataciones municipales, defendiendo la “legalidad” de dichos procedimientos. “Creo que el PSOE viene a demostrar que lleva muchos años en el Ayuntamiento, que evidentemente los ciudadanos no confían en ellos para que sean opción de gobierno, entre otras cosas porque no saben realmente cómo funciona el Ayuntamiento, no conocen la normativa que regula la materia de contratación, no conocen lo que se hace en el Ayuntamiento porque tampoco tienen interés en trabajarlo, porque si se asomaran a la plataforma de contratación del Estado verían que todos los contratos salen publicados y licitados en esta plataforma y que nunca ha habido tanta transparencia en este Ayuntamiento, afirmó el regidor.

“No hay nada fuera de la legalidad, lo que hay es un desconocimiento por parte del PSOE que no presta ningún interés por el Ayuntamiento, salvo la crítica constante al equipo de gobierno, algo que no nos extraña porque estamos viendo que desde el PSOE y el PP se meten palos en las ruedas constantemente de ese carro que tira del Ayuntamiento que es el equipo de gobierno, para mejorar la ciudad”, señaló Sánchez Cabrera, quien añadió que “les animo a que impulsen ese carro con nosotros porque necesitamos remar todos en la misma dirección. El primer día de mandato les ofrecí que trabajaran en el equipo de gobierno y sigue abierta esa posibilidad, pero ellos han optado por la posición fácil, criticar por criticar”.

El alcalde aseguró que “toda la contratación que se hace en el Ayuntamiento se hace acorde a la normativa vigente y con transparencia, y por tanto no entiendo las críticas del PSOE. Todo se hace con transparencia, explicándose en las comisiones informativas y en la Junta de Gobierno. Qué puede decir el PSOE cuando en la mesa de contratación no hay políticos, ni siquiera este alcalde que podría ejercer su presidencia. No hay nada por lo que especular y si ellos consideran que hay algo que se está haciendo mal, les invito a que acudan al juzgado y pongan la pertinente denuncia, pero no lo van a hacer porque quedarían en ridículo”.