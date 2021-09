El Mercado Medieval dará cobijo a cuatro exposiciones

Cuatro exposiciones se podrán contemplar estos días en la ciudad con motivo de la celebración de las XXIV Jornadas Medievales de Ávila. El Episcopio, el jardín del Rastro, el Palacio de los Verdugo y el Palacio de Superunda – Caprotti serán los escenarios que albergarán estas muestras que estarán dedicadas a atavíos, cetrería, fotografía e instrumentos todo ellos con una característica común, su vinculación con el Medievo.

En el acto de inauguración de la dedicada a atavíos medievales, que se ha instalado en el Episcopio, cuya comisaria, y autora junto a su equipo de las piezas que se exponen, es Carmen Andueza, la teniente de alcalde de Empleo, Industria, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Ávila, Sonsoles Prieto, quiso agradecer de manera expresa a Carmen Andueza, «que se ha volcado de manera express en crear esta exposición, y que es referente en Ávila cuando hablamos de medievales y de su indumentaria, porque somos muchos los abulenses que hemos pasado por su taller, y somos muchos abulenses y visitantes a los que ha vestido, incluso novios, porque es especialista en bodas medieavales».

Sonsoles Prieto precisó que este año «el Mercado Medieval está adaptado a las circusntancias y contamos con espacios expositivos donde podemos disfrutar también de otra manera» de este evento. Uno de ellos es el del Episcopio, donde se exponen «una veintena de maravillosas piezas hechas totalmente a mano y que no ha sido coser un traje, sino que esto lleva una tarea de investigación previa, de contextualización dentro de la época medieval2.

La teniente de alcalde recalcó que «para nosotros es un orgullo que empresas abulenses participen en el mercado intensamente y pongan su granito de arena en embellecer no solamente a los abulenses, sino a los espacios patrimoniales que tenemos para aprender a disfrutar del Mercado Medieval de otra manera».

Al hilo de la indumentaria, Sonsoles Prieto recordó que se han convocado sendos concursos, uno de atavíos medievales, para el que está abierto el plazo de inscripción hasta este jueves a las 14,00 horas, que tiene 1.000 euros en premios; y por otra parte, en el Episcopio, se van a desarrollar unos talleres, promovidos por Carmen Andueza, con un concurso «para que tanto adultos como niños elaboren sus bocetos de trajes», y el premio que recibirán los ganadores, en las dos categorías (infantil y adulto), será que Carmen Andueza les confeccione ese traje de cara a la edición de 2022, cuando se cumplan las XXV Jornadas Medievales.

Continuando con el resto de exposiciones, el concejal de Turismo, Carlos López, explicó que en el Palacio de los Verdugo se podrá contemplar la exposición de fotografía del Mercado Medieval del año 2019, donde están expuestas 40 imágenes que se podrán ver hasta el 12 de septiembre. Esas fotografías, del concurso de esa edición, fueron elegidas por los representantes de los grupos políticos y de la Asociación de Fotografía Abulense, que colabora con el Ayuntamiento de Ávila tanto para montar esta exposición como en el desarrollo del concurso y la posterior selección de las imágenes. Este concurso está dotado de 1.250 euros.

El tercer punto expositivo se ubicará al aire libre, en el jardín del Rastro, donde se podrá presenciar una muestra de aves rapaces, que durante las Jornadas Medievales también realizarán exhibiciones en el atrio de San Isidro por las mañanas a partir de las 12,30 horas.

Por último, el Palacio de Superunda – Caprotti acogerá elementos medievales de todo tipo, que según explicó Carlos López permitirá hacer un recorrido por toda esa extensa etapa, pero cobrarán especial singularidad los dedicados a la tortura.

Más allá de las Jornadas Medievales, a partir del 15 de septiembre, en el Episcopio, habrá una exposición del Arcipictor, que «son pinturas tanto de pequeño formato como grande que se desarrollan en cerámica, en madera, en lienzo, en distintos materiales, que rememora como se pintaba en la Edad Media».

El concejal de Turismo señaló que, con estas exposiciones, «lo que queremos durante estos días es invitar a los abulenses y visitantes a que recorran los espacios, a que tengan un sitio más donde puedan disfrutar del Mercado Medieval y conozcan los trajes, la cetrería, los elementos medievales y disfruten de un Mercado Medieval diferente, con espacios diferentes».

atavíos medievales. En la presentación también tomó la palabra Carmen Andueza para explicar que la exposición de atavíos ya se pudo contemplar en Valladolid, «pero creo que ésta está bastante mejorada, porque para eso es nuestra ciudad». La muestra tiene «un itinerario», según precisó Andueza, «porque he considerado que no solo se trataba de exponer trajes medievales, porque todo el mundo, y más en una ciudad espectacular como Ávila que tiene su mercado medieval, conoce lo que es el traje medieval. Otra cosas es conocer toda la idiosincracia que tiene cada traje y la envergadura que llevan, porque no es coger y hacer un trajecito». Así, apuntó que «estos trajes tienen bastantes peculiaridades, cada uno en su estilo».

De esta forma, la exposición arranca con la ropa interior. «No hay una gran documentación, llevo varios años intentando estudiarla y tengo un poquito de información. Hemos intentado hacer tejidos bastante apropiados para ese tipo de elaboración de prendas, como son linos y se podrá ver cómo en toda esta ropa interior las puntillas están hechas a mano, que ha elaborado un artesano». Partiendo de la ropa interior, que es la camisa, se va avanzando hacia indumentarias más complejas en función de los estratos sociales. Así, la muestra va aumentando prendas en cada maniquí. Detrás de la ropa interior se introduce una falda que «está totalmente hecha a mano, sin ninguna costura, va toda con una lana cortada y cosida, como entonces había, es un paño bastante ordinario», y a partir de ahí se van desarrollando otros capítulos que tiene la vestimenta medieval, iniciando por el gremio de los campesinos, «con unas túnicas que llamamos briales, que son también muy interesantes».

Entre esos trajes destaca «un modelo que muestra fidedignamente cómo se vestía la mujer medieval que no era la campesina, la mujer pobre. Un modelo con tres piezas, que lleva un brial muy rico, con un brocado y que lleva toda una piel que es natural». Para su confección ha contado también con la colaboración de un artesano abulense. A partir de ahí se entra en los modelos de la nobleza, algunos más característicos de la Edad Media y otros de una época más avanzada, cercana al siglo XVI.

De igual modo, ha caracterizado esta exposición por las capas y los mantos, «una prenda muy importante en la Edad Media, porque no había abrigo y se le daba distintas utilidades». De hecho en la exposición se pueden contemplar cuatro modelos diferentes.

No faltan en la exposición los atavíos de soldados y arqueros, y concluye con otro par de trajes de nobles. Además, Andueza añade detalles de tocados, réplicas en algún caso de tocados medievales que ha obtenido de distinta documentación. En este sentido, precisó que a lo largo de este año pretende avanzar en ese trabajo de los tocados, donde ha incluido velos que están intentando teñir con unas telas especiales, que sean en gasa o en linos.