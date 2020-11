Koeman reconoce sus carencias

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, explicó ayer que duda sobre si tiene su «equipo ideal» porque «en algunas posiciones estamos bastante limitados y depende de la situación del club».

Koeman añadió que «con Ramon Planes (el director deportivo) siempre hablamos del futuro, de qué jugadores podemos fichar y dónde necesitamos más, pero sabiendo el momento crítico que atraviesa el club económicamente no se puede pedir mucho».

Así, el técnico holandés insistió en que los refuerzos que necesita son «un delantero y un central».

Precisamente, el nombre que más suena para ocupar la posición de delantero es el de su compatriota Memphis Depay, actual jugador del Olympique de Lyon: «Es verdad que su nombre ha salido y ha jugado todos los partidos de nuestra selección de ‘nueve’. Cada uno puede tener su opinión, pero no está aquí y veremos qué puede pasar».

Para central, el candidato mejor posicionado es el jugador del Manchester City Eric García, quien ya estuvo a punto de llegar al Barça en el mercado de verano. Sobre las posibilidades de que aterrice en el de invierno, Koeman respondió que no las sabe porque «depende del City».

Pero el técnico aclaró que en general está contento en el Barça: «Primero, me siento muy cómodo. Además, estamos cambiando cosas. Estamos por el buen camino». En cambio, le disgustaron «los últimos partidos, en que hemos perdido bastantes puntos en LaLiga. Estamos en el principio. Hay que mejorar en muchos aspectos y seguir el camino que estamos haciendo».

El holandés consideró que en estos resultados «las decisiones arbitrales han influido». Aunque está «a favor del VAR, sobre todo en temas de jugadas claras». Por otro lado, opinó que el club azulgrana «aspira a todo». Y puntualizó: «Para ganar la Champions tenemos que mejorar. Hoy en día, equipos como el Bayern están por delante. Pero hay futuro».

Demanda a Neymar

Entre tanto, el Barcelona demandó al brasileño Neymar Jr, jugador del Paris-Saint Germain, con una reclamación de 10,2 millones de euros. La demanda se basa en que el club catalán le retuvo menos impuestos de los que le correspondía durante su trayectoria en la entidad azulgrana.

Las retenciones que se realizaron fueron del 48 por ciento, como corresponde a un contrato laboral, y no a un 24 por ciento como se hubiera tratado de un contrato comercial. De ahí la diferencia que solicita el club.