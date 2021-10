PP exige al alcalde que no maltrate al mercado del viernes

El Grupo Municipal Popular reclama al alcalde de Ávila que "por fin sea capaz de prever y anticiparse a la celebración del tradicional mercado de frutas y verduras de los viernes para no perjudicar a los comerciantes y hacerlo compatible con otros usos y acontecimientos que tienen lugar en la plaza del Mercado Chico". Y es que la semana pasada se produjo, una vez más, "un cambio de ubicación a la avenida de Juan Pablo II decretado con solo cuatro días de antelación, con el consiguiente perjuicio a los vendedores", señala Miguel Ángel Abad, portavoz popular en la Comisión de Presidencia, quien explica la situación creada cuando "el lunes, 4 de octubre, el alcalde firmó un decreto que se envió a los comerciantes y del que se dio cuenta en la Junta de Gobierno Local del día 7 al resto de grupos políticos. En ese decreto se establecía el traslado, el viernes 8 de octubre, del mercado de frutas y verduras del Mercado Chico a la avenida de Juan Pablo II".

A raíz de ese hecho, "distintos comerciantes trasladaron al Grupo Popular su malestar por enterarse del cambio tan pocos días antes, sin haber podido avisar del cambio de ubicación a sus clientes personalmente el viernes anterior, lo que habría sido posible en el caso de que el equipo de Gobierno hubiese tomado la decisión con un mínimo de previsión y antelación, y no atropelladamente, como viene ocurriendo", señala Abad, quien considera que "estar haciendo cambios de emplazamiento continuamente lleva a perder clientes fidelizados y da impresión de poca seriedad".

Pero es que, además, los concejales populares, en la Junta de Gobierno Local del 7 de octubre, "donde se presentó ese decreto sin más y no pudimos votarlo, nuestro Grupo dejó patente que la ordenanza de mercados vigente en nuestra ciudad no contempla el cambio de ubicación a Juan Pablo II, sino que únicamente establece cambiar el día de mercado al miércoles anterior en caso de que el viernes caiga en festivo. Ante esta situación legal, el equipo de Gobierno tiene dos opciones: o cambiar la ordenanza con su mayoría absoluta, o cumplirla. Lo que no puede ser nunca una opción es contravenir la norma".

Miguel Ángel Abad recuerda que "una situación muy similar ya se dio el pasado mes de agosto, poco antes de la celebración de las Jornadas Medievales, lo que llevó a los comerciantes a expresar su malestar con el Ayuntamiento. Que apenas mes y medio después el panorama se repita solo demuestra el maltrato al que el alcalde somete a este mercado con su arbitrariedad e imprevisión, además de su ya evidente incapacidad para gestionar el día a día de la capital abulense. Le exigimos que deje de actuar así".

Por otra parte, el Grupo Popular ha hecho notar al equipo de Gobierno que la celebración de este mercado de los viernes en el Mercado Chico es "parte del patrimonio inmaterial, histórico y tradicional de nuestra ciudad, ya que hay constancia de un Privilegio de los Reyes Católicos fechado en 1494 autorizando su celebración en ese lugar, que llevaba realizándose muchos siglos antes ya, probablemente desde época romana". Tal y como sentencia Abad, "eso también es herencia recibida que hay que cuidar y valorar, y la ciudad no merece un alcalde que las dilapide a decretazos".