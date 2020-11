Un plan de urgencia para Canarias

Los más de 16.000 inmigrantes que han llegado en lo que va de año a las costas de Canarias han desbordado el sistema, que desde el final de la crisis de los cayucos de 2006 no había registrado cifras tan elevadas.

Absorbido por la crisis sanitaria y económica a causa de la pandemia, el Ejecutivo acelera ahora las soluciones para descongestionar las islas con un plan de choque que coordina Vicepresidencia primera y en el que están implicados los Ministerios de Inclusión y Migraciones, Interior, Defensa y Exteriores. De esta forma, el Gobierno prevé medidas policiales, de inteligencia, diplomáticas y de cooperación al desarrollo con los países desde donde parten los inmigrantes, así como recurrir a instalaciones militares levantando carpas en terrenos de defensa y habilitando cuarteles en desuso, con el fin de reforzar las medidas frente a este fenómeno migratorio, agudizado por el cierre de fronteras al que ha llevado la COVID-19.

Así, la principal novedad del plan es que el Ejecutivo opta ahora por utilizar terrenos del Ejército en desuso para albergar a los recién llegados a las islas. Lo hace tras meses marcados por la falta de coordinación entre ministerios. «Estamos intentando desplegar capacidades suficientes para poder gestionar esta crisis migratoria de la mejor manera posible», aseguró el viernes pasado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, preocupado por la dimensión que está tomando y el tiempo que va a durar.

La titular de Política Territorial, Carolina Darias, detalló que Defensa ha cedido «definitivamente» a Migraciones las instalaciones militares de El Matorral, en Fuerteventura, donde ya se trabaja para habilitarlas como centro de acogida humanitaria, y, «temporalmente», las del cuartel de Las Raíces, en Tenerife, con una gran capacidad y que ya fue usado para estos fines en 2006. En Gran Canaria, es inminente la apertura de un Centro de Atención Temporal de Extranjeros en el antiguo polvorín de Barranco Seco.

El objetivo de reforzar la capacidad para asistir a inmigrantes, especialmente en Gran Canaria, es que el muelle de Arguineguín, donde permanecen hacinadas unas 2.000 personas, «vuelva a tener cuanto antes el uso que siempre tuvo», aseguró Darias, quien confirmó que estas instalaciones ya han comenzado a desalojarse.

En esta misma isla también es inminente la apertura del colegio León, que ha cedido a Migraciones el Ayuntamiento y que se usará en adelante para ofrecer un espacio digno de acogida a estas personas.

Además de afianzar la vía diplomática con los países africanos del entorno, como harán próximamente los titulares de Interior y Exteriores, Fernando Grande Marlaska, y Arancha González Laya, respectivamente, al viajar a Marruecos y Senegal, el presidente canario, Ángel Víctor Torres, recalcó que «la UE debe demostrar con hechos que la inmigración que llega a Canarias, llega a Europa, y no solo a ocho islas». Así, Torres valoró que tanto Marlaska como González Laya viajen a ambos países, si bien consideró que el archipiélago no puede convertirse en «un muro», ni en «una cárcel» porque las islas están en Europa.

En cuanto a los fondos para la cooperación, Darias detalló que los Presupuestos Generales del Estado para 2021 incrementarán en 500 millones, hasta elevarlos a 3.100, los fondos para la cooperación al desarrollo, de los que se beneficiarán en buena medida los países africanos de los que proceden los flujos migratorios.

Asimismo, otro de los puntos del nuevo plan es que Interior aumentará su capacidad de efectivos y destacamentos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con dos buques oceánicos más, una patrullera de altura, un avión, un helicóptero y una embarcación sumergida.

Derechos humanos

Ante estas nuevas medidas, Amnistía Internacional critica el plan diseñado por el Gobierno ante la crisis migratoria que vive Canarias y considera una gran emergencia reformar la ley de asilo para cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos: «apostar únicamente por el control migratorio no es la solución».

Álvarez insiste en garantizar la asistencia letrada a todos los inmigrantes que lleguen a las costas y recuerda que es fundamental establecer mecanismos para proteger a las personas más vulnerables, como las víctimas de trata o los menores que viajan solos.