Sectores que están en crisis, pero nunca solos

Tal y como estaba previsto numerosos vecinos de El Barco de Ávila y de numerosos pueblos de la comarca salieron a la calle este 24 de febrero en defensa de los autónomos, los transportistas y ese sector primario que también está viviendo muy de cerca las grandes dificultades de la crisis. Se trataba de un paro a nivel nacional convocado en principio en las capitales de provincia pero que en El Barco de Ávila ha tenido enorme calado. Clara Yáñez era y es una de sus impulsoras a través de AUPA, ya saben esa Asociación de Autónomos preparados para la acción, pero no ha estado sola. Ella es autónoma pero como Clara muchos de los barcenses que este miércoles decidieron no subir la persiana de sus negocios o no ir a trabajar al campo, o sencillamente no subirse al camión... y todo para reclamar cuestiones tan obvias como que a «mismos impuestos mismos derechos», que era una de sus proclamas en una manifestación que sumó un cuarto de millar de vecinos y compañeros de otros pueblos. La cita era en El Barco, pero hasta allí se desplazaron gentes de Neila de San Miguel, de Navatejares, de Bohoyo, de Becedas, de Navalonguilla...

Explicaba Yáñez que todavía hay que recordar que toda esa gente por la que se movilizaban ayer también tienen derecho a la conciliación, al descanso, a... Y son muchos en la zona, de hecho estimaba que negocios cerrados ayer para apoyar el paro en el municipio barcense sumarían los 80 más otra decena de la zona y con ellos en las calles mucha gente que sabe que de los autónomos vive mucha más gente, muchas familias. Por eso todos ellos a una salieron a las calles de la localidad para que simplemente de un modo pacífico se les escuchara. De hecho recorrieron las calles durante casi dos horas para concluir su recorrido en el parque de La Alameda, pero también tuvieron tiempo de acudir al Ayuntamiento a entregar el manifiesto con lo que estiman es justo, al alcalde barcense. A las administraciones se dirigen pues es donde pagan sus impuestos y a ellas piden ayuda para poder seguir. Hablábamos de autónomos pero también de transportistas y del sector primario, algo de lo que también saben mucho en esta localidad abulense. Y es que ahí sí el destinatario era especialmente el Gobierno Español puesto que las políticas de la UE no favorecen, explicaba Yáñez el consumo del producto nacional y no es posible competir en igualdad de condiciones.

A modo de balance resumió que la convocatoria fue genial, porque «para ser un pueblo pequeño hemos conseguido movilizar a mucha gente», «creo que a nivel regional ha sido una de las grandes movilizaciones» decía. Lo cierto es que en Ávila capital y en la provincia la convocatoria nacional, el paro por autónomos, transportistas y sector primario no tuvo mucho calado. De hecho una convocatoria prevista en Candeleda tuvo que suspenderse por causa de fuerza mayor, explicó Confae.