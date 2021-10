El PSOE pide transparencia sobre la vieja estación de bus

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Ávila, Yolanda Vázquez, considera que “el futuro uso de la antigua Estación de Autobuses va camino de convertirse en un periplo tan largo como lo fue la apertura de la que actualmente ofrece servicio en nuestra ciudad”.

“Resulta sorprendente que, ya en febrero de 2020, el alcalde diera a conocer a través de los medios de comunicación que se estaban valorando varios proyectos para reutilizar esa infraestructura y que, a fecha de hoy, no sepamos nada nuevo”, ha dicho Vázquez quien espera que “este silencio no sea sinónimo de que no existe nada. Sobre todo, porque hemos perdido un tiempo precioso para frenar el deterioro del edificio y para haber consensuado un uso público para este espacio, que es lo que defendemos desde el grupo municipal socialista”.

La portavoz socialista recuerda que “desde el PSOE hemos puesto sobre la mesa varias opciones para ese lugar, como un parque infantil cubierto o un espacio para el tejido asociativo de Ávila, sin olvidar la solicitud de una consulta ciudadana para que fueran los propios abulenses los que pudieran dar ideas y opinar al respecto. Sin embargo, ni el PP antes ni Por Ávila ahora han aceptado estas propuestas y, mientras, el edificio sigue avanzando camino de la ruina”.

Yolanda Vázquez pide transparencia y trabajo para que “todos los anuncios realizados no sean más que cantos de sirena y que a ser posible, la antigua estación tenga un nuevo uso en este siglo”.