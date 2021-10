Mejores sensaciones que marcador

Hay victorias que no deben esconder errores y derrotas que no deben impedir ver cierta mejoría. En estas se mueve el Hereda Ávila Auténtica El Bulevar. De Arroyo de la Encomienda los verderones regresaron con la derrota (90-75) ante el CBLa Flecha pero con buenos apuntes debajo del brazo.En la libreta de Carlos Osvaldo Gómez aún hay demasiados apuntes por mejorar, pero en sus notas finales ya aparece un 'progresa adecuadamente'. «Aunque el resultado fue malo, logramos un montón de cosas» apunta el técnico argentino, siempre exigente ante la labor de los suyos. «Se van viendo cosas.Nos va a llevar aún un tiempo, pero hay cosas en las que estamos mejorando, como la circulación de balón en ataque. Me vine más contento que tras lo visto ante Obradoiro. Vamos sumando buenas sensaciones».

Fue un partido ante un equipo «ensamblado», que es lo que busca para los suyos, al que tutearon en los primeros compases del partido pero que se les acabó de marchar en el tercer cuarto. «Si no nos hubiéramos quedado sin Milo, por dos técnicas, hubiera sido un final diferente» apunta como una de las claves de la derrota en el Municipal de la Vega. «Estuvimos bien en los dos primeros cuartos, pero en el tercer cuarto el partido se nos fue –parcial de 26-17 en contra– porque no tuvimos desde el banquillo la respuesta que sí teníamos en la primera parte» explica. Una trayectoria ascendente que espera puedan confirmar lo más pronto posible. Y la presente semana es una buena oportunidad para conseguirlo.

Sin apenas tiempo para descansar el equipo se desplazará este miércoles hasta Ourense para medirse en el PabellónMunicipal Remedios al Solgaleo Bosco Salesianos –19,00 horas– en partido aplazado correspondiente a la primera jornada. Y los de Ourense son colistas después de tres partidos disputados y cero victorias.Oportunidad para ganar y coger confianza.

Obradoiro Silleda y Porriño, intratables hasta la fecha

Intratables. Así marchan en estos momentos el Obradoiro Silleda y el Porriño Baloncesto Base, los dos equipos que en estos momentos lideran la clasificación del Grupo AA. Los de A Coruña y Pontevedra cuentan sus partidos por victorias. 4-0 en su balance de temporada. Especialmente llamativa la actuación de los coruñeses, el equipo más ofensivo de la categoría. Lo demostraron en el CUMCarlos Sastre, donde se impusieron al Hereda Ávila Auténtica por 63-90, y lo han comprobado el Corinto GijónBasket (63-85), Solgaleo Bosco Salesianos (107-75) o Unicaja Banco Oviedo (91-70). Les está costando, por contra, estrenar su casillero de victorias a Corinto GijónBasket,Claret Innoporc, Unicaja Banco Oviedo o el próximo rival de los verderones, el Solgaleo Bosco Salesianos. A 'cero' sigue el contador de victorias de estos cuatro equipos cuando la temporada ya cumple un mes en marcha.

En el Grupo AAparecida situación. El Sancturtzi y el Valle de Egües lideran la clasificación con un balance de 4-0 a su favor.