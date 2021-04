Fundación Ávila pone en marcha 'Actívate en 3.0'

Fundación Ávila, en colaboración con CaixaBank, la Diputación Provincial de Ávila, la Policía Nacional y la Fundación Santa María la Real ponen en marcha el programa ‘Actívate en 3.0’ destinado a personas mayores y profesionales de Ávila.

Así lo anunció este lunes en rueda de prensa la presidenta de Fundación Ávila, Dolores Ruiz-Ayúcar, acompañada del vicepresidente primero de la Diputación Provincial, Pedro Cabrero; la directora del área de Atención Social de la Fundación Santa María la Real, Marimar Espartero; y el subinspector de Policía Nacional Raúl García, delegado de Participación Ciudadana de la Comisaría Provincial de Ávila.

Según se explicó en la presentación se trata de un programa de charlas y talleres diseñado con el objetivo de reducir el riesgo de exclusión social al que pueden estar sometidas las personas mayores por su falta de formación en diferentes temas de actualidad. De igual manera, pretende ser una herramienta para completar la formación de profesionales en los ámbitos social, sanitario o psicológico. El programa aborda los problemas que ocasiona la brecha digital, refuerza la seguridad online de los participantes y actualiza sus habilidades en asuntos del día a día relacionados con las áreas citadas.

‘Actívate en 3.0’ propone un calendario de actividades, que se desarrollará desde el mes de abril, en el que los usuarios combinarán la formación online y la presencial para ampliar sus conocimientos sobre Internet, el uso de dispositivos móviles o la ciberseguridad, a la vez que abordarán temas de interés en los ámbitos más cercanos.

Para llevar a cabo estas acciones, ‘Actívate en 3.0’ contará con la participación de profesionales y expertos de la Policía Nacional, la Diputación Provincial de Ávila y del área de Atención Social de la Fundación Santa María la Real, que serán los encargados de impartir la formación.

Dolores Ruiz-Ayúcar destacó que la puesta en marcha de esta iniciativa supone para la Fundación Ávila la posibilidad de empezar a recuperar «un poco la vida normal», y valoró que sea posible gracias a la colaboración de distintas instituciones.

Pedro Cabrero resaltó que la participación de la Diputación en este programa se enmarca dentro del «compromiso» que tienen adquirido con los 247 municipios de la provincia, y precisó que su colaboración se centrará en la «parte social», con la participación de dos trabajadores sociales de la institución provincial, que abordarán temas como la calidad de vida de las personas mayores y el impacto de la pandemia en la salud mental. Sobre este último tema, destacó su «actualidad», ya que «muchas personas mayores, que viven solas o que aunque tienen familia, su lejanía impide que se acerquen a ellos, psicológicamente les está afectando bastante».

Marimar Espartero precisó que la colaboración de la Fundación Santa María la Real, la primera con la Fundación Ávila que confían que se mantenga en el tiempo, llegará a través de dos conferencias, que impartirán dos directores de residencias dependientes de esta entidad, que hablarán sobre las repercusiones de la pandemia en la vida de las residencias de mayores, no sólo a efectos de los residentes, también de los trabajadores. «Creemos que es esencial, desde nuestro área, que no se nos olvide lo que ha pasado, que pongamos los medios para que no vuelva a pasarnos una situación similar a la que pasó el año pasado por estas fechas, porque las personas más perjudicadas fueron las mayores y los que estaban estrechamente relacionados con ellos», precisó. A su vez, también profundizarán en los efectos de la soledad no deseada.

Finalmente, Raúl García insistió en que «los mayores nos necesitan más que nunca, y sobre todo nuestro cariño, y con este tipo de iniciativas nos podemos acercar a ellos». Sobre su participación en este programa, la Policía Nacional lo hará aportando información, «es la única forma que podamos llegar a ellos para evitar que sean víctimas de temas de estafas y de timos». Y aunque «los hechos delictivos difieren poco», recalcó que «la disminución de sus capacidades psicofísicas les hacen más vulnerables, y trabajar en esa prevención es esencial». Así, ofrecerán dos charlas en la que se centrarán, en primer lugar, en las estafas tradicionales (tocomocho, hurtos cariñosos, estafas de revisiones de gas, método de la siembra…) que aún se siguen produciendo. La segunda versará sobre los peligros de las nuevas tecnologías (la sextorsión, los secuestros virtuales, estafas de paquetería o aquellas que buscan engarñar para obtener nuestros datos…).

Primeras acciones.

Las primeras cinco acciones del programa ‘Actívate en 3.0’ se realizarán a través de la plataforma Zoom y se desarrollarán del 8 de abril al 5 de mayo:

La primera tendrá lugar el próximo jueves, 8 de abril, bajo el título ‘Estafas en tiempos de Internet’ y será impartida por Cristina Somoza, de la Policía Nacional.

El programa continuará el jueves 15 de abril con la ponencia ‘Recursos Sociales y calidad de vida en las personas mayores’ a cargo de Montserrat Perrino Blanco, trabajadora social del Centro Residencial Infantas Elena y Cristina.

Una semana después, el jueves 22 de abril, será el turno de Araceli Redondo Hernández, psicóloga del área de Familia, Dependencia y Oportunidades de la Diputación de Ávila, con la charla titulada ‘Impacto de la pandemia en la Salud Mental’.

El miércoles 28 de abril, y promovida desde la Fundación Santa María La Real, se impartirá la conferencia ‘Lecciones que nos deja la pandemia en el entorno residencial’, siendo el ponente Alejandro Serrano, director de Tercera Actividad Aguilar.

Finalmente, el miércoles 5 de mayo, Marta Prieto, directora de Tercera Actividad León, dependiente de la Fundación Santa María La Real, ofrecerá la charla ‘Detección y prevención de la soledad’.

Las personas interesadas pueden inscribirse de manera presencial en el Palacio Los Serrano (Plaza de Italia, 1), por correo electrónico en cursos@fundacionavila.es o por vía telefónica en el 920 212 223